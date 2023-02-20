Электронные очереди для грузовиков на границе России заработают с сентября 2023 года

Водители грузовиков, осуществляющих международные автомобильные перевозки, смогут резервировать дату и время перехода российской границы с сентября 2023 года. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Минтранса.
В ведомстве ожидают, что механизм электронной очереди позволит снизить время ожидания водителей на пунктах пропуска как минимум на четверть, а в ряде случаев — с одного-пяти дней до одного часа.
Водители смогут бесплатно зарезервировать дату, время и место прохождения границы через портал Госуслуг и в подведомственной Минтрансу государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) с 1 марта 2024 года. «До этого времени услуга будет доступна на информационном портале или на площадке-накопителе через терминал самообслуживания», — уточняет ведомство.
Технологию будут вводить постепенно. Сначала на пунктах пропуска, где есть выделенная полоса для участников электронной очереди или площадка-накопитель. Список КПП дополнительно определит правительство.
Как отмечают в Минтрансе, систему электронной очереди ранее тестировали с 22 ноября по 22 декабря 2022 года на МАПП «Чернышевское» на границе с Литвой. Эксперимент признали успешным. В нем поучаствовали более 300 грузовиков.
Законопроект о резервации времени прохождения границы для автомобилей внесли в Госдуму в конце января 2022 года. Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры, президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Евгений Москвичев пояснил, что положения документа будут касаться только грузовых автомобилей. Система должна помочь избежать скопления фур на границе.
Законопроект был принят Госдумой и Советом Федерации. 17 февраля его подписал президент РФ Владимир Путин.