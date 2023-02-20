Электронные очереди для грузовиков на границе России заработают с сентября 2023 года

Водители грузовиков, осуществляющих международные автомобильные перевозки, смогут резервировать дату и время перехода российской границы с сентября 2023 года. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Минтранса.



В ведомстве ожидают, что механизм электронной очереди позволит снизить время ожидания водителей на пунктах пропуска как минимум на четверть, а в ряде случаев — с одного-пяти дней до одного часа.

Водители смогут бесплатно зарезервировать дату, время и место прохождения границы через портал Госуслуг и в подведомственной Минтрансу государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) с 1 марта 2024 года. «До этого времени услуга будет доступна на информационном портале или на площадке-накопителе через терминал самообслуживания», — уточняет ведомство.