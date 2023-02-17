Путин подписал закон, обязывающий водителей грузовиков резервировать время для прохождения границы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которого российские и иностранные грузоперевозчики должны будут резервировать дату и время для пересечения границы. Документ 17 февраля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Депутаты внесли законопроект в Госдуму в конце января 2022 года. Он предусматривал внесение поправок в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», согласно которым водители смогут бесплатно резервировать дату и время выезда за рубеж через подведомственную Минтрансу РФ платформу.
Однако из первоначального варианта документа было не вполне ясно, что его положения будут касаться только грузовых автомобилей. Как пояснил «Фонтанке» автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры, президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Евгений Москвичев, система должна помочь избежать скопления фур на КПП. В некоторых местах машины стояли в очередях по 10-15 дней.
Как говорится в итоговой редакции документа, водитель может выбрать любые свободные дату и время и зарезервировать их. Он может получить отказ только в случае, если предоставит не все необходимые документы.
Часть положений закона вступит в силу с 1 марта 2023 года, другие - несколько месяцев спустя, с 1 сентября.