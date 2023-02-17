Путин подписал закон, обязывающий водителей грузовиков резервировать время для прохождения границы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которого российские и иностранные грузоперевозчики должны будут резервировать дату и время для пересечения границы. Документ 17 февраля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Депутаты внесли законопроект в Госдуму в конце января 2022 года. Он предусматривал внесение поправок в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», согласно которым водители смогут бесплатно резервировать дату и время выезда за рубеж через подведомственную Минтрансу РФ платформу.