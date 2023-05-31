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    СМИ: Мельбурн разорвал побратимские отношения с Петербургом

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    Городской совет австралийского Мельбурна официально разорвал побратимские отношения с Петербургом, длившиеся 34 года. Об этом 31 мая сообщает издание 9News.

    Накануне этого потребовала группа протестующих. Известно, что связи с российским городом были приостановлены там еще в марте прошлого года, через неделю после начала военной операции на Украине.

    По словам представителя австралийской федерации украинских организаций, то, что совет только приостановил отношения, демонстрировало «неполное понимание» властями серьезности ситуации на Украине.

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