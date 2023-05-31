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    Будет еще холоднее. Жителям Петербурга рассказали о погоде на ближайшие дни

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    Жителей Петербурга предупредили о скором похолодании, которое продлится до первых чисел июня. Об этом 31 мая сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    В последний день мая в Северной столице температура воздуха поднимется до +15…+17 градусов. Постепенно к городу приближается атмосферный фронт, однако основной дождь будет во второй половине дня. Холодный воздух с севера, поступающий за ним, будет влиять на погоду в ближайшее время.

    «Самые холодные дни в Петербурге 2 и 3 июня, днем максимальная температура всего +11…+13 градусов. Потом начнет постепенно теплеть», — рассказал синоптик.

    Прошедшей ночью на всем Северо-Западе местами были заморозки до -1…-2 градусов, но ночь на 1 июня должна быть теплой. Колесов добавил, что в Ленобласти и соседних регионах, по предварительным данным, в ночные часы вплоть до 4 июня будут наблюдаться заморозки.

    © Фонтанка.Ру

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