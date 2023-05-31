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    В Краснодарском крае беспилотники атаковали Афипский НПЗ

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    Беспилотники ударили по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Северском районе Краснодарского края в ночь на 31 мая. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    В результате атаки загорелась установка по перегонке мазута. На появившихся в Сети кадрах виден высокий столб огня. В 04:37 пожар локализовали. Никто не пострадал.

    Двумя днями ранее была отбита атака БПЛА на Ильинский нефтеперерабатывающий завод в том же районе. 4 мая после атаки дронов на Ильинском НПЗ загорелся резервуар.

    Афипский НПЗ находится в 15 километрах от Краснодара. Производит дизельное топливо, газовый бензин, газойль, мазут и серу. Проектная мощность — 6,25 млн тонн нефти в год.

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