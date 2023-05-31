Прорвавшаяся из Польши в Белоруссию россиянка с детьми стремится в Чечню

Женщина, проникшая с детьми из Польши в Белоруссию, рассказала о случившемся на границе и до неё. Тараня шлагбаум, семья пыталась вернуться домой в Чечню.
Подробности нестандартного путешествия Зулихан рассказала в эфире государственной телерадиокомпании «Брест» 30 мая. По её словам, в 2014 году она уехала вместе со старшими детьми к мужу, работавшему в Европе. Жизнь в Швеции пошла кувырком после «страшной ошибки в один роковой день» — её и супруга задержали.
Детей изъяли из семьи и передали опекуну, запрещавшему им молиться. Вернуть их удалось только после судебных тяжб. Как рассказывает женщина, сейчас дело прекращено, и жизни в Швеции больше не мешает, но пережитое подтолкнуло к переезду.
Почти год семья провела в Польше, собирая необходимые для отъезда в Россию документы. По её словам, из страны их не выпускали без объяснения причин, обращения к правозащитникам не помогли.
Результатом стал отчаянный шаг на погранпереходе в Тересполе. BMW со шведскими номерами помчался в белорусском направлении, когда пограничник забрал паспорта для досмотра. Автомобиль протаранил барьер и остановился посреди моста. Мужчину задержали, женщина с тремя детьми успела перебежать через границу. По информации польского радио, один ребёнок был с российскими документами, двое — со шведскими.
В Белоруссии перебежчиков приняли гостеприимно. Сообщают, что семье помогут восстановить документы, чтобы вернуться на родину.