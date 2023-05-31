Прорвавшаяся из Польши в Белоруссию россиянка с детьми стремится в Чечню

Женщина, проникшая с детьми из Польши в Белоруссию, рассказала о случившемся на границе и до неё. Тараня шлагбаум, семья пыталась вернуться домой в Чечню.



Подробности нестандартного путешествия Зулихан рассказала в эфире государственной телерадиокомпании «Брест» 30 мая. По её словам, в 2014 году она уехала вместе со старшими детьми к мужу, работавшему в Европе. Жизнь в Швеции пошла кувырком после «страшной ошибки в один роковой день» — её и супруга задержали.

Детей изъяли из семьи и передали опекуну, запрещавшему им молиться. Вернуть их удалось только после судебных тяжб. Как рассказывает женщина, сейчас дело прекращено, и жизни в Швеции больше не мешает, но пережитое подтолкнуло к переезду.