На платформе «Девяткино» ждали поезд, а дождались лося. Финал забега заставит вздрогнуть

В Петербурге и окрестностях 30 мая продолжали считать молодых лосей. Пока одного спасали в Калининском районе города, другой мчал наперегонки с поездом в Мурино.

Стремительный бег парнокопытного наблюдали из электрички, которую во вторник ждали на станции «Девяткино». Лось спешил так, будто рассчитывал успеть на поезд.

Шансы у него были. Судя по видео, которое в редакцию прислал читатель «Фонтанки», на платформу он вскочил вровень с составом. На платформу он вскочил вровень с составом. Немногочисленным пассажирам посчастливилось не оказаться у него на пути.