На платформе «Девяткино» ждали поезд, а дождались лося. Финал забега заставит вздрогнуть

В Петербурге и окрестностях 30 мая продолжали считать молодых лосей. Пока одного спасали в Калининском районе города, другой мчал наперегонки с поездом в Мурино.
Стремительный бег парнокопытного наблюдали из электрички, которую во вторник ждали на станции «Девяткино». Лось спешил так, будто рассчитывал успеть на поезд.
Шансы у него были. Судя по видео, которое в редакцию прислал читатель «Фонтанки», на платформу он вскочил вровень с составом. На платформу он вскочил вровень с составом. Немногочисленным пассажирам посчастливилось не оказаться у него на пути.
Финал забега вышел болезненным — зверь упал на пути.
читатель «Фонтанки»
Ещё один замеченный в Мурино лось получил, судя по кадрам, несовместимые с жизнью травмы в результате то ли аварии, то ли падения с КАД. Утром его видели на дороге возле тоннеля.
У истории с городским гостем более счастливый итог. В начале дня о лосёнке, сбитом на улице Ушинского, сообщили в МЧС. После аварии он не мог самостоятельно двигаться и лежал на газоне. Животное уносили на руках. После лечения его передадут в центр «Велес».
У сохатых продолжается сезон миграции. Молодые особи начинают самостоятельную жизнь с хаотичных перемещений. Начало лета едва ли существенно сократит их встречи с людьми. В Росприроднадзоре предупреждают, что лосей на открытые участки и проезжую часть будут выгонять высокие температуры и насекомые.