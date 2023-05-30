Комитет по природопользованию сообщает о спасенном лосе. Очевидцы публикуют кадры с погибшим

Фото: официальный телеграм-канал Комитета по природопользованию ПриродоВеды Поделиться Поделиться





Комитет по природопользованию Петербурга сообщает о спасении лося в Калининском районе города 30 мая. Очевидцы показывают кадры с погибшим лосем в Мурино. Судя по всему, на севере Петербурга утром был не один лось, а как минимум два.



Пресс-служба комитета со ссылкой на ГИБДД Калининского района информирует, что рано утром машина каршеринга сбила лося. Животное было напугано и дезориентировано. На место выехали специалисты, ветеринар осмотрел животное. Его передадут в Центр диких животных «Велес».



Очевидцы в группах «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», «Признавашки», в телеграм-канале «Мегаполис» пишут, что на улице Ушинского «нашли сбитого со сломанным бедром», а также что ДТП вовсе не было, лось просто от страха забрался под машину.



официальный телеграм-канал Комитета по природопользованию ПриродоВеды

Там же публикуют кадры из Мурино, на которых лось, вероятно, мёртв. Объяснения тоже разные: кто-то утверждает, что он упал с высоты на дорогу, уходящую в тоннель, кто-то — что его сбила машина. «Фонтанка» утром писала, что лося видели в районе улицы Ушинского и в Девяткино. Видимо, это всё-таки были разные животные.



Сейчас у лосей продолжается весенний гон. Молодёжь начинает самостоятельную жизнь и ведёт себя очень активно. Животные выходят на территорию городской застройки, совершают длительные переходы, пересекают автомобильные дороги. При встрече не стоит подходить к ним и вообще привлекать их внимание. На проезжей части важно снизить скорость или полностью остановиться, дать лосю перейти дорогу, а затем медленно продолжить движение. Период активности лосей продлится до начала июля. Если дикое животное находится в бедственном положении или угрожает людям, звоните в мобильную экологическую дежурную службу по круглосуточному телефону (812) 417–59–36 или по номеру экстренных служб 112.

