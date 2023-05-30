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    Лось забежал в Петербург и лежит на газоне

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    Молодого лося заметили утром 30 мая на севере Петербурга. Сообщений как минимум два. Возможно, речь идёт об одном и том же животном.

    «Лось бежит от станции Девяткино в сторону города», — проинформировал телеграм-канал «Мегаполис». Читатель «Фонтанки» Вячеслав заметил животное на газоне в районе улицы Ушинского, у Суздальского проспекта. Видно, как медленно едут мимо машины.

    телеграм-канал «Мегаполис» и читатель «Фонтанки»

    В конце весны — начале лета повышенную активность проявляют молодые лоси. Матери выгоняют их после рождения новых детёнышей, и они отправляются в рискованные самостоятельные путешествия. Возрастает и риск ДТП.

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