Лось забежал в Петербург и лежит на газоне

Молодого лося заметили утром 30 мая на севере Петербурга. Сообщений как минимум два. Возможно, речь идёт об одном и том же животном.



«Лось бежит от станции Девяткино в сторону города», — проинформировал телеграм-канал «Мегаполис». Читатель «Фонтанки» Вячеслав заметил животное на газоне в районе улицы Ушинского, у Суздальского проспекта. Видно, как медленно едут мимо машины.

