«Вот так мы дротиком его». МЧС показало, как на руках уносили раненого лося на Ушинского

ГУ МЧС по Петербургу
Целая лосиная история развернулась утром 30 мая на севере Петербурга. В ней нашлось место и для трагедии, и для спасательной операции со счастливым концом. Видео с последней поделилось петербургское МЧС.
Утром вторника в дежурные службы поступило сообщение о том, что на улице Ушинского автомобиль сбил лосенка, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Из-за травм ног сохатый не мог самостоятельно передвигаться и лежал на газоне между дорогой и тротуаром. На помощь животному пришли спасатели и ветеринары городского комитета по природопользованию.
Сначала ветеринары иммобилизовали лося, выстрелив ему в ногу дротиком с транквилизатором. После этого сотрудники петербургской спецчасти вручную погрузили его на специальный автомобиль, на котором животное транспортировали в лечебное учреждение. Как сообщали ранее в комитете по природопользованию, лося передадут в Центр диких животных «Велес».
Куда более печальный итог ждал лося в Мурино. Очевидцы публиковали кадры с, вероятно, мертвым животным, лежащим на проезжей части возле тоннеля. По версии одних интернет-пользователей, лось упал на дорогу с КАД, другие утверждают, что его сбила машина.
Напомним, что у лосей еще продолжается весенний гон, и сейчас идет период, когда молодые особи начинают самостоятельную жизнь и ведут себя особенно активно, в том числе выбегая на территорию городской застройки и дороги. При встрече с ними лучше не подходить и не привлекать их внимание, а водителям — снизить скорость или даже остановиться, дав сохатому перейти дорогу. Если вы увидели дикое животное в бедственном положении или оно угрожает людям, нужно сообщить о нем в мобильную экологическую дежурную службу по круглосуточному телефону (812) 417–59–36 или по номеру экстренных служб 112.