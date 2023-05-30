«Вот так мы дротиком его». МЧС показало, как на руках уносили раненого лося на Ушинского

Целая лосиная история развернулась утром 30 мая на севере Петербурга. В ней нашлось место и для трагедии, и для спасательной операции со счастливым концом. Видео с последней поделилось петербургское МЧС.



Утром вторника в дежурные службы поступило сообщение о том, что на улице Ушинского автомобиль сбил лосенка, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Из-за травм ног сохатый не мог самостоятельно передвигаться и лежал на газоне между дорогой и тротуаром. На помощь животному пришли спасатели и ветеринары городского комитета по природопользованию.