Кадыров предложил ввести военное положение в России после атаки беспилотников на Москву

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров высказался об атаке беспилотников на Москву. Он считает, что произошедшее не имеет никакого смысла, но необходимо признать украинские власти террористическими и ввести в России военное положение. Об этом Кадыров написал во вторник, 30 мая, в своем Telegram-канале.
«Атака дронами по Москве не имеет никакого тактического, стратегического или даже психологического смысла. Обученные военному делу это понимают», — говорится в публикации в Telegram-канале Кадырова.
По его словам, произошедшее было попыткой «обратить на себя внимание» и выиграть информационные очки после крупных поражений «на земле».
«Излюбленный метод террористов: бросать трусливо позиции и избегать открытого честного боя, чтобы, отсиживаясь где-то в теплом местечке, в штабах, отдавать приказы об атаке объектов далеко не военной инфраструктуры и громко заявлять о своих победоносных действиях», — сказано в посте.
Кадыров считает, что руководство Украины является террористами.
«По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам «украинские военные». Нет никаких военных и политиков на Украине — только террористы», — заявляет глава республики Рамзан Кадыров.
Утром 30 мая в соцсетях появились сообщения сначала от очевидцев, а затем и официальные о падении БПЛА. Подробные фоторепортажи с мест ЧП смотрите на «Фонтанке». Собянин рассказал, что несколько домов получили незначительные повреждения, а два человека обратились за помощью медиков (госпитализация им не потребовалась), губернатор области — о работе ПВО. По данным Минобороны, Москву и Московскую область атаковали восемь беспилотников самолетного типа.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атака была ответом киевского режима на нанесенные Москвой удары по одному из центров принятия решений. Президент Владимир Путин рассказал, что система ПВО сработала штатно, но есть над чем еще поработать.