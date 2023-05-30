Кадыров предложил ввести военное положение в России после атаки беспилотников на Москву

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров высказался об атаке беспилотников на Москву. Он считает, что произошедшее не имеет никакого смысла, но необходимо признать украинские власти террористическими и ввести в России военное положение. Об этом Кадыров написал во вторник, 30 мая, в своем Telegram-канале.

«Атака дронами по Москве не имеет никакого тактического, стратегического или даже психологического смысла. Обученные военному делу это понимают», — говорится в публикации в Telegram-канале Кадырова.

По его словам, произошедшее было попыткой «обратить на себя внимание» и выиграть информационные очки после крупных поражений «на земле».