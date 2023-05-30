Путин об атаке Москвы беспилотниками: ПВО сработала штатно, но есть над чем поработать

Система ПВО Москвы при налете беспилотников сработала штатно, удовлетворительно. Об этом 30 мая рассказал президент РФ Владимир Путин, трансляцию проводила пресс-служба Кремля.

«Киевский режим выбрал путь попыток запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это явный признак террористической деятельности. Хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя и есть над чем работать», — рассказал Путин.

Глава государства добавил, что Россия сталкивалась с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирийской Арабской Республике (САР).