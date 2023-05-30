Путин об атаке Москвы беспилотниками: ПВО сработала штатно, но есть над чем поработать

Система ПВО Москвы при налете беспилотников сработала штатно, удовлетворительно. Об этом 30 мая рассказал президент РФ Владимир Путин, трансляцию проводила пресс-служба Кремля.
«Киевский режим выбрал путь попыток запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это явный признак террористической деятельности. Хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя и есть над чем работать», — рассказал Путин.
Глава государства добавил, что Россия сталкивалась с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирийской Арабской Республике (САР).
«Несопоставима территория самой нашей авиабазы на Хмеймим и Москвы — огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать», — сказал российский президент.
Утром 30 мая в соцсетях появились сообщения сначала от очевидцев, а затем и официальные о падении БПЛА. Подробные фоторепортажи с мест ЧП смотрите на «Фонтанке». Собянин рассказал, что несколько домов получили незначительные повреждения, а два человека обратились за помощью медиков (госпитализация им не потребовалась), губернатор области — о работе ПВО. По данным Минобороны, Москву и Московскую область атаковали восемь беспилотников самолетного типа.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атака была ответом киевского режима на нанесенные Москвой удары по одному из центров принятия решений.