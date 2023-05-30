    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    4 м/с, зап

    764мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.06eur85.9

    Депрессия и уход девушки. Суд в Петербурге присудил мужчине 2 млн рублей за страдания

    5447
    7 комментариев

    Петербуржец обратился в суд за компенсацией страданий, которые он испытал от несправедливого обвинения.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 мая, в феврале 2020 года Михаила Котлярова задержали по делу о покушении на незаконный оборот наркотиков. На время следствия его поместили в изолятор. А в мае 2022 года суд оправдал его по указанному делу.

    Мужчина обратился с иском к Минфину РФ в Невский районный суд. И просил 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

    В документе Котляров описывал свои страдания и страхи во время изоляции, которые, по его словам, привели к депрессии. Кроме того, во время следствия от него ушла девушка, которая якобы поверила в обвинения.

    Суд указал на то, что истец имеет право на реабилитацию по закону, и оценил вред, нанесенный Котлярову, в 2 млн рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СудКомпенсация морального вредаИстец
    ЛАЙК13
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close