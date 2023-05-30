Депрессия и уход девушки. Суд в Петербурге присудил мужчине 2 млн рублей за страдания

Петербуржец обратился в суд за компенсацией страданий, которые он испытал от несправедливого обвинения.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 мая, в феврале 2020 года Михаила Котлярова задержали по делу о покушении на незаконный оборот наркотиков. На время следствия его поместили в изолятор. А в мае 2022 года суд оправдал его по указанному делу.



Мужчина обратился с иском к Минфину РФ в Невский районный суд. И просил 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.



В документе Котляров описывал свои страдания и страхи во время изоляции, которые, по его словам, привели к депрессии. Кроме того, во время следствия от него ушла девушка, которая якобы поверила в обвинения.

