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    Чудесное видео из Ленобласти. Многодетная мать до сих пор заботится о четырёх медвежатах, обычно такого не бывает

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    Удивительную новость сообщает 29 мая Нижне-Свирский заповедник в своих соцсетях. Многодетная медвежья семья, за которой зоологи наблюдают с 2021 года, по-прежнему в сборе, все четыре детёныша живы и остаются вместе с мамой.

    На днях сотрудники заповедника добрались до дальних фотоловушек, доступ к которым какое-то время был невозможен из-за весенней распутицы. Оказалось, что одна из них месяц назад зафиксировала медвежью семью. Эта запись представляет большую ценность не только для широкого круга зрителей, но и для научного отдела. Благодаря ей получена уникальная информация о животных.

    «С момента публикации прошлого видео мы получили огромное количество вопросов в личных сообщениях и в комментариях сообщества: многие узнавали, нет ли новостей о многодетной семье. Всем интересующимся сотрудники заповедника честно отвечали, что на этом году жизни медведица уже должна оставить своих подросших детей, а значит, нашу любимую семью вместе увидеть больше не получится. Однако природа не перестаёт удивлять, и мы с вами можем любоваться новыми кадрами всё ещё полной медвежьей семьи, которая провела вместе уже третью зимовку», — рассказывают в заповеднике.

    «Фонтанка» следила за жизнью семьи вместе с заповедником. Смотрите, какими были малыши в 2021 году, как они подросли к прошлой весне, а осенью они были ростом почти с маму (потеряшка позже нашёлся).

    Кадр из <a href="https://t.me/n_svirsky/1179" class="_ io-leave-page" target="_blank">видео Нижне-Свирского заповедника</a>
    Кадр из видео Нижне-Свирского заповедника

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