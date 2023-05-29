Чудесное видео из Ленобласти. Многодетная мать до сих пор заботится о четырёх медвежатах, обычно такого не бывает

Удивительную новость сообщает 29 мая Нижне-Свирский заповедник в своих соцсетях. Многодетная медвежья семья, за которой зоологи наблюдают с 2021 года, по-прежнему в сборе, все четыре детёныша живы и остаются вместе с мамой.
На днях сотрудники заповедника добрались до дальних фотоловушек, доступ к которым какое-то время был невозможен из-за весенней распутицы. Оказалось, что одна из них месяц назад зафиксировала медвежью семью. Эта запись представляет большую ценность не только для широкого круга зрителей, но и для научного отдела. Благодаря ей получена уникальная информация о животных.
«С момента публикации прошлого видео мы получили огромное количество вопросов в личных сообщениях и в комментариях сообщества: многие узнавали, нет ли новостей о многодетной семье. Всем интересующимся сотрудники заповедника честно отвечали, что на этом году жизни медведица уже должна оставить своих подросших детей, а значит, нашу любимую семью вместе увидеть больше не получится. Однако природа не перестаёт удивлять, и мы с вами можем любоваться новыми кадрами всё ещё полной медвежьей семьи, которая провела вместе уже третью зимовку», — рассказывают в заповеднике.
«Фонтанка» следила за жизнью семьи вместе с заповедником. Смотрите, какими были малыши в 2021 году, как они подросли к прошлой весне, а осенью они были ростом почти с маму (потеряшка позже нашёлся).