И ногою — топ. Фотоловушка в Ленобласти поймала семейную прогулку пятерых медведей

Семейство косолапых показалось в заповеднике Лодейнопольского района Ленобласти. Фотоловушка «поймала» маму-медведицу и четверых её деток.

Как сообщает 47news, видеозапись появилась в группе Нижне-Свирского заповедника 8 мая. Специалисты изрядно поволновались, не заметив на кадрах одного из медвежат.

«Момент истины настал, когда была произведена раскадровка: была замечена мордочка четвёртого медвежонка, выглядывающая из-за собрата. Ребята, они перезимовали все, все! Найден четвёртый медвежонок», — поделились радостью в заповеднике.



Отметим, что в июле прошлого года фотоловушка в первый раз засняла в Нижне-Свирском заповеднике маму-медведицу с четырьмя детьми. С тех пор косолапые заметно подросли.