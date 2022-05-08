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    И ногою — топ. Фотоловушка в Ленобласти поймала семейную прогулку пятерых медведей

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    Семейство косолапых показалось в заповеднике Лодейнопольского района Ленобласти. Фотоловушка «поймала» маму-медведицу и четверых её деток.

    Как сообщает 47news, видеозапись появилась в группе Нижне-Свирского заповедника 8 мая. Специалисты изрядно поволновались, не заметив на кадрах одного из медвежат.

    Фото: паблик Нижне-Свирского заповедника
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    «Момент истины настал, когда была произведена раскадровка: была замечена мордочка четвёртого медвежонка, выглядывающая из-за собрата. Ребята, они перезимовали все, все! Найден четвёртый медвежонок», — поделились радостью в заповеднике.

    Отметим, что в июле прошлого года фотоловушка в первый раз засняла в Нижне-Свирском заповеднике маму-медведицу с четырьмя детьми. С тех пор косолапые заметно подросли.

    Фото: паблик Нижне-Свирского заповедника

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