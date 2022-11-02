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    Умка нашёл маму. В Нижне-Свирском заповеднике пропавший медвежонок — снова в семье

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    Замечательной новостью делится 2 ноября Нижне-Свирский государственный заповедник, расположенный в Ленинградской области. Пропавший из многодетной семьи медвежонок на месте. Видеоловушка зафиксировала, как все четыре детёныша ходят за мамой, они здоровые и упитанные.

    «Наши сотрудники теряются в догадках, как такое могло произойти? Один медвежонок отделился и потом вернулся в семью? Или он держался где-то недалеко и мастерски избегал объективы фотоловушек? А может, его вообще бросила девушка, и он вернулся к маме (как сказал один из наших волонтеров)», — удивляются в заповеднике.

    Мать-героиню с четырьмя малышами впервые заметили летом 2021 года. Посмотрите, какие они тогда были.

    Для бурых медведей такой большой выводок — редкость, обычно у них рождаются два-три детёныша. В этом году семейство видели несколько раз, а последний раз, в сентябре, медвежонка было только три.

    «К сожалению, тайное видеонаблюдение не может дать целостную картину, хоть и позволяет подсматривать за жизнью лесных обитателей. Так что нам остаётся только строить предположения и обсуждать разные версии о воссоединении многодетной семьи», — отмечают зоологи.

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