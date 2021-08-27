В Нижне-Свирском заповеднике медведица-героиня растит четверых детенышей. Свежим видео с фотоловушки поделились 27 августа в пресс-службе заповедника.

На видео семейство в полном составе гуляет по заповеднику. Малыши растут, но их разница в размерах сохраняется — один изначально был меньше других. Мама, отмечают сотрудники, взрослая и достаточно опытная, поэтому хорошо следит за медвежатами.



Как и люди, медведи очень отличаются по характеру. Первый малыш — спокойный, любит побыть в одиночестве, а вот его брат-задира «активно отстаивает место под солнцем» и часто нападает на остальных во время игр. Один из крупных медвежат, похоже, больше привязан к маме — сразу побежал за ней, когда она пошла дальше.

