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Мать-героиня успешно воспитывает четверых медвежат в Нижне-Свирском заповеднике. Самый маленький — самый боевой

В Нижне-Свирском заповеднике наблюдают за большой семьей медведей

В Нижне-Свирском заповеднике медведица-героиня растит четверых детенышей. Свежим видео с фотоловушки поделились 27 августа в пресс-службе заповедника.

На видео семейство в полном составе гуляет по заповеднику. Малыши растут, но их разница в размерах сохраняется — один изначально был меньше других. Мама, отмечают сотрудники, взрослая и достаточно опытная, поэтому хорошо следит за медвежатами.

Как и люди, медведи очень отличаются по характеру. Первый малыш — спокойный, любит побыть в одиночестве, а вот его брат-задира «активно отстаивает место под солнцем» и часто нападает на остальных во время игр. Один из крупных медвежат, похоже, больше привязан к маме — сразу побежал за ней, когда она пошла дальше.

Такой большой выводок — очень редкий случай для бурых медведей, обычно у них рождается два-три малыша. Поэтому один из детей нашей героини меньше остальных: на всех маминых ресурсов не хватило. В последний раз такую большую медвежью семью в заповеднике видели в 1980-х годах, но фото или видео с ними не сохранилось.

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