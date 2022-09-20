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    Косолапая многодетная семья из Нижне-Свирского заповедника стала меньше на одного медвежонка

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    Видео: Нижне-Свирский государственный заповедник

    Мать-героиня и ее выводок медвежат спустя месяцы вновь попали на фотоловушки в Нижне-Свирском государственном заповеднике. Из четырех малышей с медведицей остались трое, но специалисты не спешат расстраиваться.

    На записи, опубликованной в группе заповедника «ВКонтакте» 20 сентября, видно, как медведица с медвежонком идет по лесу, затем следом бежит еще один малыш, а через некоторое время их догоняет третий. Четвертого с ними уже нет. Сотрудники научного отдела заповедника считают, что он уже покинул семью и начал жить самостоятельно. Специалисты ждут новых видео, чтобы проследить, когда во взрослую жизнь отправятся и остальные «дети».

    Косолапая мать-героиня с четырьмя медвежатами попала на камеры в заповеднике в августе прошлого года. Для бурых медведей такой большой выводок — редкость, обычно у них рождаются два-три детеныша. В последний раз медвежье семейство видели в мае этого года, после чего они долго обходили фотоловушки стороной.

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