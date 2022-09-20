Косолапая многодетная семья из Нижне-Свирского заповедника стала меньше на одного медвежонка

Видео: Нижне-Свирский государственный заповедник

Мать-героиня и ее выводок медвежат спустя месяцы вновь попали на фотоловушки в Нижне-Свирском государственном заповеднике. Из четырех малышей с медведицей остались трое, но специалисты не спешат расстраиваться.

На записи, опубликованной в группе заповедника «ВКонтакте» 20 сентября, видно, как медведица с медвежонком идет по лесу, затем следом бежит еще один малыш, а через некоторое время их догоняет третий. Четвертого с ними уже нет. Сотрудники научного отдела заповедника считают, что он уже покинул семью и начал жить самостоятельно. Специалисты ждут новых видео, чтобы проследить, когда во взрослую жизнь отправятся и остальные «дети».