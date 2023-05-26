На Ленинградской АЭС объяснили, почему станции не страшны теракты

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Обычному человеку после сообщений о возможном теракте на АЭС сразу станет страшно — о последствиях катастрофы на Чернобыльской атомной станции пишут даже в учебниках. А тут под Петербургом случился не один теракт, а целая череда.

Всего в планы диверсантов входило подорвать до 30 опор ЛЭП АЭС, заминировать успели только 11, говорит ФСБ. Террористы надеялись обесточить города и области, вывести из строя ядерные реакторы и нарушить работу АЭС. По замыслу, это бы нанесло «серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации». Деятельность диверсантов пресекли, но неприятный осадок остался: а что если бы им удалось?







Мониторинг МАГАТЭ

Каждый ядерный объект в России находится под гарантиями МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии), которое преследует одну лишь цель — безопасность атомной энергетики. Множество датчиков на ядерном объекте отслеживают все аспекты безопасности и передают информацию в офис агентства в режиме онлайн. Если у руководства возникают сомнения в безопасности объекта, оно вправе отправить на объект специальную комиссию.





«Реактор выдержит падение самолета»

НА ЛАЭС четыре действующих энергоблока электрической мощностью 1 000 МВт каждый. Станция обеспечивает более 55% энергопотребления Петербурга и Ленобласти.



Самое защищенное помещение на современной АЭС — реакторный цех. Он находится под железобетонным куполом специальной укрепленной конструкции, толщина бетона составляет более 1 метра и может выдержать падение тела весом 10 тонн. Не исключение и ЛАЭС — об этом «Фонтанке» рассказал представитель ЛАЭС Андрей Альберти.

— Есть расхожая фраза, что АЭС может выдержать падение самолета. Это действительно так?

— Ленинградская АЭС — это, по сути, две станции: с реакторами типа РБМК (реактор большой мощности канальный графито-водный. — Прим. ред.) и корпусная Ленинградская АЭС-2 с реакторами ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор с водой под давлением. — Прим. ред.). В проекте, и это везде декларируется, один из критериев безопасности — корпус энергоблока может выдержать падение самолета.



— Если бы все-таки теракт удался и упали все опоры, АЭС это как-то почувствовала бы?

— Для оборудования просчитаны различные варианты аварийных ситуаций, в день, когда опору взорвали, станция работала штатно.



— Как это работает — энергия направляется в резерв?

— Автоматика направляет ее на резервные линии.

— Какой продолжительности подобного рода перебой безопасен для станции?

— Для станции нет риска в данном случае. При внешних воздействиях станция в безопасном режиме заглушит энергоблоки. Вы какой риск предусматриваете — что что-то должно произойти?



— Да.

— Это исключено. Нарушение в работе сети не приведет к [ядерному] коллапсу. Оно может привести к коллапсу с точки зрения потребителя — у него не будет электроэнергии, но атомная станция будет в безопасности.





Куда уйдет «свободная» энергия?

Выведение из строя ЛЭП само по себе не критично, говорит эксперт по ядерной энергетике Юрий Браславский.

«С точки зрения ядерной безопасности никаких угроз нет. Даже если все линии будут разрушены, автоматика просто остановит ядерные установки, переведет реакторы в безопасное состояние и будет ждать того момента, когда их снова можно будет запустить», — говорит Юрий Браславский.



При нормальном эксплуатационном режиме станция вырабатывает постоянное количество энергии. Избытка электроэнергии при повреждении ЛЭП не возникнет — при отключении источников энергии на полную мощность атомная станция работать не будет, поскольку некуда эту мощность выдавать.

«Энергия, которая не уходит в общую сеть, используется на собственные нужды станции, но они составляют 3–5 % от общей мощности энергоблока. Сказать, что вся энергия пойдет на собственные нужды, — это грешить против истины, слишком ее много. Если, допустим, обрезать все четыре энергоблока от внешних электросетей, можно три остановить, у четвертого снизить мощность, как раз чтобы распределить на все три оставшиеся на собственные нужды. Поддерживать полную мощность отключенного от всех сетей невозможно», — говорит эксперт.



Реактор на современной атомной станции останавливается автоматически и практически мгновенно, до 4 секунд. Сложности возникнут с выводом его на полную мощность после остановки — потребуется от нескольких часов до нескольких суток.

«Вопрос в том, насколько глубоко реакторы остановлены. Если остановить и держать в горячем состоянии, тогда потребуется несколько часов. А если его охладили, тогда несколько суток», — объясняет Юрий Браславский.

— Во всем концерне «Росэнергоатом» все станции работают в штатном режиме, и на тот момент [теракта] тоже, — рассказали на ЛАЭС.

На ЛАЭС есть и система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), которая в условиях отсутствия всех источников электроснабжения выводит тепло от активной зоны реактора в атмосферу.





Потребителей переключат на дублера

В парогенераторе атомная энергия превращается в электрическую и покидает АЭС в виде тока напряжением 220 или 500 тысяч вольт по высоковольтным линиям электропередачи, натянутым между опорами, которые и намеревались вывести из строя террористы. Трансформаторы подстанций понижают напряжение до привычных 220 вольт, и, проходя через распределительное устройство, электроэнергия поступает конечному потребителю.



За распределением энергии следит Федеральная сетевая компания ЕЭС, входящая в ПАО «Россети». В зоне ответственности ФСК — 142 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 944 подстанции общей мощностью более 345 тыс. МВА. ЛЭП используются для сброса энергии в общую сеть. Компания снабжает электроэнергией потребителей в 77 регионах России, линии идут, в том числе, в сторону Финляндии, есть и резервные на случай планового ремонта, их мощности 220 и 330 кВ. Самая мощная — на 750 кВ — идет в направлении Москвы, ее и атаковали террористы.

Если бы замысел диверсантов вывести из строя ЛЭП удался, последствия сетевой аварии затронули бы не только Россию, но и европейские страны, в частности с РФ в энергетическом кольце до сих пор завязана Прибалтика. Для энергосистемы это был бы достаточно серьезный удар, но кратковременный.



«Если отключить атомную станцию от энергосистемы, диспетчерам потребуется какое-то время, чтобы восполнить этот пробел и ввести резервные мощности от других источников энергии. И в этот момент могут быть на короткое время локальные и веерные отключения энергии. Могут быть, подчеркиваю, потому что российская энергосистема имеет очень большой запас прочности», — говорит Юрий Браславский.



В цепочке между генератором энергии, АЭС и электросетями есть связующее звено — Системный оператор единой энергетической системы, который управляет технологическими режимами работы объектов Единой энергетической системы РФ в режиме реального времени. За нагрузкой электросетей и энергоносителя оператор также следит и автоматически вмешивается, если что-то пошло не так. Запрос «Фонтанки» в СО ЕЭС и «Россети» остался без ответа.



В первых числах мая в Ленинградской области шесть предполагаемых взрывных устройств нашли на опорах ЛЭП под Гатчиной, а в Сусанинском поселении опору ЛЭП взорвали. Накануне 9 Мая диверсанты взорвали и заминировали четыре ЛЭП Ленинградской АЭС, самодельную взрывчатку тогда же нашли под семью опорами ЛЭП Калининской АЭС в Тверской области.

