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    В администрации рассказали, когда высохнет лужа-гигант на шоссе Революции

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    Читатель «Фонтанки» усомнился в происхождении внушительной лужи неподалёку от дома №68 на шоссе Революции. В районной администрации говорят: зря.

    В администрации Красногвардейского района 26 мая подтвердили, что воду, в которой не первый месяц приходится мокнуть водителям, породил снег. Об этом накануне сообщили в Водоканале, заверив, что к их деятельности непорядок отношения не имеет.

    Впрочем, забывать о себе он не даёт. Периодически случается засор, и лужа разрастается. «Водоканал выезжает чистить», - добавили в администрации.

    Справится с ней должна погода. Вероятнее всего, в разгар июня. При лучшем раскладе - избавиться от воды на проезжей части удастся в первый месяц лета.

    Между тем у читателей остаются сомнения, что натекло от места, где район складирует снег: «Напрямую 1,5 км. Я замерил по картам».

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    Лужа
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    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
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