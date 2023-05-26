В администрации рассказали, когда высохнет лужа-гигант на шоссе Революции

Читатель «Фонтанки» усомнился в происхождении внушительной лужи неподалёку от дома №68 на шоссе Революции. В районной администрации говорят: зря.
В администрации Красногвардейского района 26 мая подтвердили, что воду, в которой не первый месяц приходится мокнуть водителям, породил снег. Об этом накануне сообщили в Водоканале, заверив, что к их деятельности непорядок отношения не имеет.
Впрочем, забывать о себе он не даёт. Периодически случается засор, и лужа разрастается. «Водоканал выезжает чистить», - добавили в администрации.
Справится с ней должна погода. Вероятнее всего, в разгар июня. При лучшем раскладе - избавиться от воды на проезжей части удастся в первый месяц лета.
Между тем у читателей остаются сомнения, что натекло от места, где район складирует снег: «Напрямую 1,5 км. Я замерил по картам».