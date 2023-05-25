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    Могучая лужа-река течет по шоссе Революции. Говорят, ее породил снег

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    5 комментариев

    На шоссе Революции, недалеко от дома 68, разлилась внушительная лужа. Горожане говорят, вода начала течь из-под земли еще в марте и успокаиваться не собирается.

    Заявки из-за этой лужи действительно поступали не раз, рассказали «Фонтанке» 25 мая в пресс-службе ГУП «Водоканал». Там заявили, что никаких вытеканий на сетях водоснабжения нет, и лужа не имеет отношения к деятельности предприятия.

    Появилась лужа, говорят в Водоканале, из-за талой воды, которая течет из места «складирования» снега, и это место не в зоне ответственности компании. Уходит вода через патрубок в колодец предприятия, добавили в пресс-службе.

    На кадрах читателей видно, что вода вытекает на проезжую часть и уже успела превратиться в настоящую реку вдоль обочины.

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    ЛужаШоссе Революции
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    Комментарии 5

    Гость25 Мая 2023 в 16:55
    Какой снег ?😳
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