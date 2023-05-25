Могучая лужа-река течет по шоссе Революции. Говорят, ее породил снег

На шоссе Революции, недалеко от дома 68, разлилась внушительная лужа. Горожане говорят, вода начала течь из-под земли еще в марте и успокаиваться не собирается.



Заявки из-за этой лужи действительно поступали не раз, рассказали «Фонтанке» 25 мая в пресс-службе ГУП «Водоканал». Там заявили, что никаких вытеканий на сетях водоснабжения нет, и лужа не имеет отношения к деятельности предприятия.

