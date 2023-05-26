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    Суд поставил точку в деле о слитых в воду бюджетных миллионах. Начало ему дала публикация «Фонтанки»

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    Выборгский райсуд Петербурга огласил приговор обвиняемым в мошенничестве по делу о слитых в бассейн миллионах. Наказание они получили кардинально разное.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 мая, адвоката петербургской коллегии Алексея Карпова и бизнесмена Алексея Кабанова обвиняли в особо крупном мошенничестве и пособничестве в нем соответственно.

    По версии следствия, Карпов в 2014 году создал подконтрольную фирму, фиктивным руководителем которой сделал свою знакомую. Компания на протяжении нескольких лет побеждала в конкурсах, объявленных «Дирекцией по управлению спортивными сооружениями» на покупку химических реагентов для очистки воды в бассейнах. А затем поставляла их по сильно завышенным ценам.

    В реальности по договоренности с бизнесменом Кабановым в бассейны по поддельным документам якобы под торговой маркой немецкого производителя поставлялись химикаты более дешевые. Полученные деньги переводились на счета фиктивных фирм. В итоге фигуранты получили, по версии следствия, разницу в размере в общей сложности 36 млн рублей.

    После того, как о схеме написала «Фонтанка» в публикации «В петербургские бассейны слили 100 миллионов», фигурантам, как сообщает пресс-служба, пришлось поставлять те реагенты, которые были указаны в договоре.

    После того, как история вскрылась, в «Дирекции» прошли обыски, а цены на реагенты были снижены вдвое.

    Карпов в ходе заседаний вину не признал в отличие от Кабанова. Первого наказали сроком в 6 лет с отбыванием в колонии общего режима. И штрафом в размере полумиллиона. Его взяли под арест в зале суда. Предприниматель получил три года условно.

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