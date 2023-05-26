Суд поставил точку в деле о слитых в воду бюджетных миллионах. Начало ему дала публикация «Фонтанки»

Выборгский райсуд Петербурга огласил приговор обвиняемым в мошенничестве по делу о слитых в бассейн миллионах. Наказание они получили кардинально разное.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 мая, адвоката петербургской коллегии Алексея Карпова и бизнесмена Алексея Кабанова обвиняли в особо крупном мошенничестве и пособничестве в нем соответственно.



По версии следствия, Карпов в 2014 году создал подконтрольную фирму, фиктивным руководителем которой сделал свою знакомую. Компания на протяжении нескольких лет побеждала в конкурсах, объявленных «Дирекцией по управлению спортивными сооружениями» на покупку химических реагентов для очистки воды в бассейнах. А затем поставляла их по сильно завышенным ценам.

