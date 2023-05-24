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    «Ночь прошла не совсем спокойно». Губернатор Белгородской области рассказал об атаках БПЛА со взрывчаткой и поврежденном газопроводе

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    В ночь на среду, 24 мая, в Белгородской области произошло большое количество атак беспилотников — с большой частью ПВО справилось. Об этом рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

    Есть повреждения от атак дронов в Белгороде, Борисовском и Белгородском районах.

    «Ночь прошла не совсем спокойно. Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов. С большей частью средства ПВО справились <…> [Пострадали] легковой транспорт, частные дома, административные здания <...> Самое главное, что пострадавших нет совсем», — поделился Гладков.

    Также в Грайворонском районе региона поврежден газопровод. Сейчас там небольшой пожар, восстановлено все будет в течение суток, добавляет губернатор. «Причины: работают следственные органы — жду их доклада о причине данного возгорания. Отключены от газа Безымено и свинокомплекс», — сказано в посте.

    В Яковлевском округе ночью беспилотники дважды сбросили взрывные устройства на административные здания поселка Томаровка. «Возгораний, погибших и пострадавших нет. На одном здании повреждена кровля, на другом — кровля и плита перекрытия», — рассказал Гладков.

    После действий украинской ДРГ в Белгородской области в больницах продолжают оставаться 9 местных жителей.

    «Три человека в реанимации в тяжелом состоянии, 6 человек уже в отделениях. Врачи на месте, профессионально оказывают максимальную помощь, помогают нашим жителям поскорее встать на ноги», — сообщил губернатор.

    СК РФ нападения украинских диверсантов на населенные пункты Белгородской области возбудил уголовное дело.

    О действиях украинской ДРГ в Грайворонском районе стало известно в понедельник, 22 мая. Ее ликвидацией занимались ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что о произошедшем доложено Владимиру Путину. Подробнее о ситуации можно прочитать в материале «Фонтанки».

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