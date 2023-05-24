«Ночь прошла не совсем спокойно». Губернатор Белгородской области рассказал об атаках БПЛА со взрывчаткой и поврежденном газопроводе

В ночь на среду, 24 мая, в Белгородской области произошло большое количество атак беспилотников — с большой частью ПВО справилось. Об этом рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Есть повреждения от атак дронов в Белгороде, Борисовском и Белгородском районах.

«Ночь прошла не совсем спокойно. Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов. С большей частью средства ПВО справились <…> [Пострадали] легковой транспорт, частные дома, административные здания <...> Самое главное, что пострадавших нет совсем», — поделился Гладков.