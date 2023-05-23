СК возбудил уголовное дело из-за нападения диверсантов на населенные пункты Белгородской области

Возбуждено уголовное дело после нападения украинской ДРГ на населенные пункты Белгородской области. Об этом 23 мая сообщает СК РФ.
Дело возбуждено по статьям 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ — «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ».
В публикации Следкома говорится, что представители украинских вооруженных формирований 22 мая напали на Грайворонский район Белгородской области: ранения получили несколько гражданских лиц, жилые и административные здания подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам.
О действиях украинской ДРГ в Грайворонском районе стало известно в понедельник, 22 мая. Ее ликвидацией занимались ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что о произошедшем доложено Владимиру Путину. Подробнее о ситуации можно прочитать в материале «Фонтанки».
Сегодня Гладков рассказал, что Минобороны РФ вместе с другими силовиками продолжает зачистку территории Грайворонского района от противника.