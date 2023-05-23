Зачистка продолжается, возвращаться в дома — рано. Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Грайворонском районе

Минобороны РФ совместно с силовыми структурами продолжает зачистку территории от противника в Грайворонском районе. Жителям возвращаться в свои дома пока не стоит. Об этом 23 мая рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно», — говорится в посте.

В понедельник во время эвакуационных мероприятий погибла женщина 1941 года рождения. «Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Самые искренние соболезнования близким. Всем, чем нужно, конечно, поможем. Понимаю, что вернуть близкого человека уже никому не под силу», — сказал Гладков.