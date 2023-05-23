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    Зачистка продолжается, возвращаться в дома — рано. Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Грайворонском районе

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    Минобороны РФ совместно с силовыми структурами продолжает зачистку территории от противника в Грайворонском районе. Жителям возвращаться в свои дома пока не стоит. Об этом 23 мая рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    «Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно», — говорится в посте.

    В понедельник во время эвакуационных мероприятий погибла женщина 1941 года рождения. «Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Самые искренние соболезнования близким. Всем, чем нужно, конечно, поможем. Понимаю, что вернуть близкого человека уже никому не под силу», — сказал Гладков.

    В населенных пунктах, куда зашли украинские диверсанты, могут находиться несколько раненых мирных жителей. До них силовики пока не смогли добраться. «Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение», — отметил губернатор.

    Глава региона уточнил, что на сегодняшний день нет погибших среди мирных жителей.

    «Ждём завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена. Всю информацию постараюсь максимально оперативно до вас доводить», — добавил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    О действиях украинской ДРГ в Грайворонском районе стало известно в понедельник, 22 мая. Ее ликвидацией занимались ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что о произошедшем доложено Владимиру Путину. Подробнее о ситуации можно прочитать в материале «Фонтанки».

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