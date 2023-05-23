Зачистка продолжается, возвращаться в дома — рано. Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Грайворонском районе

Минобороны РФ совместно с силовыми структурами продолжает зачистку территории от противника в Грайворонском районе. Жителям возвращаться в свои дома пока не стоит. Об этом 23 мая рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно», — говорится в посте.
В понедельник во время эвакуационных мероприятий погибла женщина 1941 года рождения. «Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Самые искренние соболезнования близким. Всем, чем нужно, конечно, поможем. Понимаю, что вернуть близкого человека уже никому не под силу», — сказал Гладков.
В населенных пунктах, куда зашли украинские диверсанты, могут находиться несколько раненых мирных жителей. До них силовики пока не смогли добраться. «Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение», — отметил губернатор.
Глава региона уточнил, что на сегодняшний день нет погибших среди мирных жителей.
«Ждём завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена. Всю информацию постараюсь максимально оперативно до вас доводить», — добавил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
О действиях украинской ДРГ в Грайворонском районе стало известно в понедельник, 22 мая. Ее ликвидацией занимались ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что о произошедшем доложено Владимиру Путину. Подробнее о ситуации можно прочитать в материале «Фонтанки».