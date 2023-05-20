Мэр Краснодара поручил «провести работу» с караоке-клубами из-за песни Верки Сердючки

Правоохранительные органы проводят расследование после того, как в одном из караоке-клубов Краснодара прозвучала песня Верки Сердючки (украинский певец Андрей Данилко) «Гулянка», в припеве которой есть строчка из украинского гимна. Мэр Краснодара Евгений Наумов «поручил провести работу» с городскими заведениями. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба городской администрации.



«Евгений Наумов поручил провести работу с городскими караоке-клубами и вообще исключить возможность подобных инцидентов»,— говорится в заявлении.

