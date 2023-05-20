Мэр Краснодара поручил «провести работу» с караоке-клубами из-за песни Верки Сердючки

Правоохранительные органы проводят расследование после того, как в одном из караоке-клубов Краснодара прозвучала песня Верки Сердючки (украинский певец Андрей Данилко) «Гулянка», в припеве которой есть строчка из украинского гимна. Мэр Краснодара Евгений Наумов «поручил провести работу» с городскими заведениями. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба городской администрации.
«Евгений Наумов поручил провести работу с городскими караоке-клубами и вообще исключить возможность подобных инцидентов»,— говорится в заявлении.
Инцидент случился в караоке-клубе «Ля Мажор». Часть гостей пела песню Сердючки, а другие сняли на видео и выложили в сеть, где ролик разлетелся. В администрации клуба пояснили, что принципиально не включают песни на украинском языке и не дают гостям их петь. Но на этот раз звукорежиссер «не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском и по тексту они нейтральные». Как только зазвучали украинские слова «с недопустимым смыслом», запись тут же остановили, утверждает управляющая.
«Наш звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту песню постоянно поют уже 20 лет, поэтому на автомате ее включил. С персоналом проведена дополнительная разъяснительная работа, чтобы не допустить подобное в будущем»,— заключила она.
Это не первый инцидент с песней «Гулянка» за последнее время. В октябре 2022 года начальнику отдела культуры Кушнаренковского района Башкирии Александру Десяткину и директору районного Дома культуры Олесе Вильдановой объявили выговор из-за того, что песня звучала на центральной площади села Кушнаренково во время ярмарки, напоминает «Коммерсантъ».