Патрушев: В России выросли риски терактов на фоне спецоперации

Власти Украины пытаются дестабилизировать ситуацию в России, поэтому серьезно выросли риски терактов в общественных местах и на критически важных объектах. Об этом 19 мая заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.





«Проведение специальной военной операции сопровождается попытками киевского режима обострить и дестабилизировать обстановку на территории России, особенно в приграничных регионах», — сказал он.

По словам Патрушева, главными целями диверсантов являются органы власти и местного самоуправления, устрашение населения, выведение из строя инфраструктуры.