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    Патрушев: В России выросли риски терактов на фоне спецоперации

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    Власти Украины пытаются дестабилизировать ситуацию в России, поэтому серьезно выросли риски терактов в общественных местах и на критически важных объектах. Об этом 19 мая заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.


    «Проведение специальной военной операции сопровождается попытками киевского режима обострить и дестабилизировать обстановку на территории России, особенно в приграничных регионах», — сказал он.

    По словам Патрушева, главными целями диверсантов являются органы власти и местного самоуправления, устрашение населения, выведение из строя инфраструктуры.

    Также выросли риски терактов при помощи беспилотников — потенциальными целями для них стали объекты ТЭК, химические и радиационно опасные производства, предприятия ОПК.

    «Очень важно обеспечить безопасность населения. Для этого необходимо консолидировать силы, задействованные в противодиверсионной и антитеррористической работе», — сказал секретарь Совета безопасности РФ.

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