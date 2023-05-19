12 лет плюс пожизненное. Бывшего милиционера Олега Тена осудили ещё за одно убийство — ещё раз

В Петербурге вынесен новый приговор бывшему милиционеру Олегу Тену, сообщает региональное
В 2004 году Олег Тен служил в управлении вневедомственной охраны МВД. Женат, трое детей. Подрабатывал частным извозом.
В ночь на 6 августа 2004 года Тен караулил пассажиров на автомобиле «Волга» у станции метро «Пионерская». Согласился подвезти девушку 1985 года рождения. Разговор в пути не заладился. Далее, по материалам СК, «у Тена возник преступный умысел на совершение ее убийства с особой жестокостью на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений».
Около одного из домов по улице Софьи Ковалевской Тен напал на девушку, вытащил ее из машины, повалил на землю, нанес ей 13 ударов ножом и отрезал грудь. С места преступления скрылся. «Фонтанка» писала об этом.
Через 15 лет, уже в колонии, на допросе он сознался в убийстве. В феврале 2022-го Олегу Тену вынесли приговор. Те же двенадцать с половиной лет в придачу к пожизненному. Тен подал апелляцию, сославшись на процессуальные нарушения, и приговор отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение. В итоге приговор остался прежним.
Ранее Тен был осужден за убийство двух женщин в 2005 году. Их он тоже зарезал, а потом ограбил. Одной из жертв отрезал правую грудь, разрезал горло и вынул глаз. Мотив убийства 2004-го года Тен объяснить не смог — у девушки, с которой расправился, он ничего не взял.