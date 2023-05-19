12 лет плюс пожизненное. Бывшего милиционера Олега Тена осудили ещё за одно убийство — ещё раз

В Петербурге вынесен новый приговор бывшему милиционеру Олегу Тену, сообщает региональное ГСУ СК России . Он уже отбывает пожизненный срок в «Полярной сове» за двойное убийство. Теперь к пожизненному добавили ещё двенадцать с половиной лет.



В 2004 году Олег Тен служил в управлении вневедомственной охраны МВД. Женат, трое детей. Подрабатывал частным извозом.

В ночь на 6 августа 2004 года Тен караулил пассажиров на автомобиле «Волга» у станции метро «Пионерская». Согласился подвезти девушку 1985 года рождения. Разговор в пути не заладился. Далее, по материалам СК, «у Тена возник преступный умысел на совершение ее убийства с особой жестокостью на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений».