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Маньяк-бывший сотрудник МВД Олег Тен получил в Петербурге 12,5 лет за одно из своих первых убийств. Жертве он отрезал грудь

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор бывшему сотруднику МВД Олегу Тену, признанному виновным в убийстве с особой жестокостью. Об этом 8 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По версии следствия, 6 августа 2004 года Тен напал на девушку на улице Софьи Ковалевской, куда он ее подвез на своей «Волге» от метро «Пионерская». Он нанес жертве не менее 13 ударов в голову, шею и грудь и отрезал ей грудь. Девушка скончалась на месте происшествия.

Тен признал вину, однако «особой жестокости в своих действиях не увидел», — говорится в сообщении суда. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 лет. По совокупности приговоров Тен получил пожизненное лишение свободы.

По данным «Фонтанки», это одно из первых убийств, совершенных маньяком. Петербургским оперативникам удалось убедить Тена в нем признаться, когда он уже сидел за другие убийства в колонии «Полярная сова». Причем у полицейских есть основания полагать, что он совершил еще как минимум одно убийство.

Олег Тен был арестован в 2006 году. Уголовный розыск и прокуратура тогда смогли доказать два убийства. В Московском районе в 2006 году он напал на 23-летнюю девушку, отрезал ей правую грудь, разрезал горло и вынул глаз, а в том же году в Выборгском районе нанес десятки ножевых ударов другой жертве.

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Комментарии (13)

265859857
А педофилы получат пожизненное за то, что справили нужду при неожиданно появившейся школоте
Инкогнито2021
Вопрос к тем кто брал его на службу!!!
AKM
Бывших сотрудников не бывает.
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