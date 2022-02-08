Маньяк-бывший сотрудник МВД Олег Тен получил в Петербурге 12,5 лет за одно из своих первых убийств. Жертве он отрезал грудь

По версии следствия, 6 августа 2004 года Тен напал на девушку на улице Софьи Ковалевской, куда он ее подвез на своей «Волге» от метро «Пионерская». Он нанес жертве не менее 13 ударов в голову, шею и грудь и отрезал ей грудь. Девушка скончалась на месте происшествия.



Тен признал вину, однако «особой жестокости в своих действиях не увидел», — говорится в сообщении суда. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 лет. По совокупности приговоров Тен получил пожизненное лишение свободы.

