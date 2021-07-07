Дело о третьей жертве маньяка — бывшего сотрудника МВД Олега Тена дошло до суда. Незнакомке он отрезал грудь

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 7 июля, 46-летний Тен был этапирован в Петербург из колонии «Полярная сова» после того, как сотрудники аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет в ходе грамотно спланированного допроса получили признательные показания в убийстве, которое произошло с 5 на 6 августа 2004 года.

Бывший военнослужащий внутренних войск МВД Олег Тен снова оказался на скамье подсудимых по делу об убийстве. Он уже получил пожизненное за смерти двух девушек в начале 2000-х, но уголовный розыск добился от него признания по третьей жертве.

По версии следствия, Тен, который на своей «Волге» занимался частным извозом, у станции метро «Пионерская» посадил в салон 19-летнюю девушку. В машине они поссорились. Около одного из домов по улице Софьи Ковалевской Тен напал на потерпевшую, вытащил ее из салона автомобиля, повалил на землю, после чего нанес ей множественные удары ножом и скрылся с места происшествия. Своей жертве он отрезал грудь. На допросе на вопрос зачем ответил, что и сам не знает.



Дело уйдет в суд по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».



Тен был арестован в 2006 году. Уголовный розыск и прокуратура тогда смогли доказать два убийства. В Московском районе в 2006 году он напал на 23-летнюю девушку, отрезал ей правую грудь, разрезал горло и вынул глаз, а в том же году в Выборгском районе нанес десятки ножевых ударов другой несчастной.

