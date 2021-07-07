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Дело о третьей жертве маньяка — бывшего сотрудника МВД Олега Тена дошло до суда. Незнакомке он отрезал грудь

СК Петербурга передал в суд дело о третьей жертве маньяка Тена, которую он убил 17 лет назад

Бывший военнослужащий внутренних войск МВД Олег Тен снова оказался на скамье подсудимых по делу об убийстве. Он уже получил пожизненное за смерти двух девушек в начале 2000-х, но уголовный розыск добился от него признания по третьей жертве.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 7 июля, 46-летний Тен был этапирован в Петербург из колонии «Полярная сова» после того, как сотрудники аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет в ходе грамотно спланированного допроса получили признательные показания в убийстве, которое произошло с 5 на 6 августа 2004 года.

По версии следствия, Тен, который на своей «Волге» занимался частным извозом, у станции метро «Пионерская» посадил в салон 19-летнюю девушку. В машине они поссорились. Около одного из домов по улице Софьи Ковалевской Тен напал на потерпевшую, вытащил ее из салона автомобиля, повалил на землю, после чего нанес ей множественные удары ножом и скрылся с места происшествия. Своей жертве он отрезал грудь. На допросе на вопрос зачем ответил, что и сам не знает.

Дело уйдет в суд по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

Тен был арестован в 2006 году. Уголовный розыск и прокуратура тогда смогли доказать два убийства. В Московском районе в 2006 году он напал на 23-летнюю девушку, отрезал ей правую грудь, разрезал горло и вынул глаз, а в том же году в Выборгском районе нанес десятки ножевых ударов другой несчастной.

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Комментарии (2)

Себастьян Цветков
Вот к чему это "бывший сотрудник МВД"???? Срочную службу отслужил, а теперь его везде бывшим сотрудником МВД будут называть..... а где бывший воспитанник детсада, бывший ученик школы, и т. д?
zoyd1
я Бы Тена на Тен посадил, подержал 12 часов и вытер бы пол от сажи
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