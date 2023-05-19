Восемь прилётов в Курской области, «наши военные наносят ответные удары»

Кореневский район Курской области 19 мая попал под обстрел, сообщает в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.



По его словам, насчитали восемь прилётов. Линии электропередачи и ограждение электроподстанции повреждены, электричества нет в трёх сёлах: Гордеевка, Троицкое и Внезапное. Аварийные бригады отправятся на места для устранения последствий, как только появится возможность.



«Наши военные наносят ответные удары по огневым точкам противника», — добавляет Старовойт.



Вчера в Курской области сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково, ранения получили два человека.

