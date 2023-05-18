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    «Пивным» ДТП на дамбе заинтересовалась прокуратура и показывает неприятные кадры

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    Прокуратура Кронштадтского района Петербурга взяла под контроль проверку, которую органы внутренних дел проводят по факту серьёзного ДТП на дамбе. В телеграм-канале ведомства опубликованы фотографии с места. Видно, какие сильные повреждения получили и фургон, и автобус.

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    Об этой «мокрой» аварии «Фонтанка» уже писала. По предварительной информации, рейсовый автобус, ехавший в Петербург, на 122-м километре КАД врезался в «Форд Транзит», который остановился в крайней правой полосе. По словам очевидцев, «Транзит» вёз пиво, бутылки разбились, и напиток залил дорогу — на видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» хорошо замете сырой след на асфальте.

    Кадр из видео в группе <a href="https://vk.com/wall-68471405_17947365" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Кадр из видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    Напомним, по данным ГУ МВД по Петербургу и области, пострадали пассажирки 1952 и 1966 годов рождения. Они госпитализированы. Прокуратура уточняет, что их травмы не опасны для жизни.

    Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростной трассе. Вчера в такой аварии на юге кольцевой погиб мужчина. Он остановился, предположительно, из-за того, что пробило колесо. Камеры зафиксировали его за несколько минут до смерти: он стоял посреди дороги рядом со своим маленьким «Шевроле Спарк». В него влетела «Тойота Ленд Крузер 100» и откинула под КАМАЗ. По статистике в стоящую машину на КАД врезаются через 5–8 минут. В случае остановки из-за ДТП или поломки водителям и пассажирам рекомендуют сразу уходить с проезжей части за ограждение.

    Кадр из видео в группе <a href="https://vk.com/wall-68471405_17947365" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Кадр из видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»


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    ДТПДТП в ПетербургеДТП на КАДНаезд на стоящий автомобиль
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