«Пивным» ДТП на дамбе заинтересовалась прокуратура и показывает неприятные кадры

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга взяла под контроль проверку, которую органы внутренних дел проводят по факту серьёзного ДТП на дамбе. В телеграм-канале ведомства опубликованы фотографии с места. Видно, какие сильные повреждения получили и фургон, и автобус.

Об этой «мокрой» аварии «Фонтанка» уже писала . По предварительной информации, рейсовый автобус, ехавший в Петербург, на 122-м километре КАД врезался в «Форд Транзит», который остановился в крайней правой полосе. По словам очевидцев, «Транзит» вёз пиво, бутылки разбились, и напиток залил дорогу — на видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» хорошо замете сырой след на асфальте.

Напомним, по данным ГУ МВД по Петербургу и области, пострадали пассажирки 1952 и 1966 годов рождения. Они госпитализированы. Прокуратура уточняет, что их травмы не опасны для жизни.



Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростной трассе. Вчера в такой аварии на юге кольцевой погиб мужчина. Он остановился, предположительно, из-за того, что пробило колесо. Камеры зафиксировали его за несколько минут до смерти: он стоял посреди дороги рядом со своим маленьким «Шевроле Спарк». В него влетела «Тойота Ленд Крузер 100» и откинула под КАМАЗ. По статистике в стоящую машину на КАД врезаются через 5–8 минут. В случае остановки из-за ДТП или поломки водителям и пассажирам рекомендуют сразу уходить с проезжей части за ограждение.

