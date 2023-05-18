Рейсовый автобус приехал в стоящий микроавтобус на дамбе Петербурга. Есть пострадавшие

Серьезная авария с участием автобуса произошла днем 18 мая на петербургской дамбе по дороге от Ломоносова к Кронштадту. Известно о двух пострадавших.
На 112-м километре Невской стороны дамбы, на внутреннем кольце КАД, рейсовый автобус врезался в стоящий Ford Transit, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Дирекции КЗС Петербурга. В результате травмы получили две пассажирки автобуса. На месте работает скорая.
На кадрах с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что аварийный транспорт занимает правую и часть средней полосы. Но затруднения в движении, по данным «Яндекс.Пробок», на участке нет. Участник группы Роман добавляет, что микроавтобус вез пиво, и «там вся дорога в нём теперь».
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадавшие пассажирки 1952 и 1966 годов рождения получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. ДТП случилось в 12:30. 33-летний водитель автобуса «Нефаз» не заметил остановившийся в правой полосе «Форд» под управлением 48-летнего мужчины и столкнулся с ним. (Новость дополнена в 13:40.)