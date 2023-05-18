Рейсовый автобус приехал в стоящий микроавтобус на дамбе Петербурга. Есть пострадавшие

Серьезная авария с участием автобуса произошла днем 18 мая на петербургской дамбе по дороге от Ломоносова к Кронштадту. Известно о двух пострадавших.

На 112-м километре Невской стороны дамбы, на внутреннем кольце КАД, рейсовый автобус врезался в стоящий Ford Transit, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Дирекции КЗС Петербурга. В результате травмы получили две пассажирки автобуса. На месте работает скорая.