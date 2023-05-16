Врезался в отбойник и стоял в третьем ряду, пока не приехали «Ленд Крузер» и КАМАЗ. Подробности смертельного ДТП на КАД

Смертельное ДТП на юге КАД произошло из-за наезда на стоящую машину. На кадрах подписчиков «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что малолитражка «Шевроле» стоит в третьей полосе, рядом с ней — мужчина. На сделанных чуть позже фотографиях «Шевроле» уже укороченная ударом сзади около отбойника, а человек — под днищем.
Как стало известно «Фонтанке», «Шевроле» врезалась в барьерное ограждение и остановилась. В комментариях в «ДТП и ЧП» пишут о том же: «У него колесо хлопнуло, он ударился об отбойник и остановился в 3-м ряду». На записи ехавшего мимо водителя видно стоящего на дороге мужчину, он почему-то не ушёл за отбойник.
Фрагмент видео из «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Эту информацию подтверждают и в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительной версии,
Ранее в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что столкнулись три легковые машины и грузовик.
Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростной трассе. На КАД в остановившуюся машину по статистике врезаются через 5–8 минут. В случае остановки из-за ДТП или поломки водителям и пассажирам рекомендуют сразу уходить с проезжей части за ограждение.