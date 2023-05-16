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    Врезался в отбойник и стоял в третьем ряду, пока не приехали «Ленд Крузер» и КАМАЗ. Подробности смертельного ДТП на КАД

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    Смертельное ДТП на юге КАД произошло из-за наезда на стоящую машину. На кадрах подписчиков «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что малолитражка «Шевроле» стоит в третьей полосе, рядом с ней — мужчина. На сделанных чуть позже фотографиях «Шевроле» уже укороченная ударом сзади около отбойника, а человек — под днищем.

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    Как стало известно «Фонтанке», «Шевроле» врезалась в барьерное ограждение и остановилась. В комментариях в «ДТП и ЧП» пишут о том же: «У него колесо хлопнуло, он ударился об отбойник и остановился в 3-м ряду». На записи ехавшего мимо водителя видно стоящего на дороге мужчину, он почему-то не ушёл за отбойник.

    Фрагмент видео из «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Эту информацию подтверждают и в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительной версии, 16 мая в 11 часов на 74-м километре КАД 40-летний мужчина на «Тойоте Ленд Крузер 100» совершил наезд на стоящий в третьем ряду автомобиль «Шевроле Спарк» под управлением 39-летнего мужчины. В результате «Шевроле» попал под проезжавший КАМАЗ с полуприцепом под управлением 44-летнего водителя. Водитель «Шевроле» скончался. Полиция проводит проверку.

    Ранее в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что столкнулись три легковые машины и грузовик.

    Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростной трассе. На КАД в остановившуюся машину по статистике врезаются через 5–8 минут. В случае остановки из-за ДТП или поломки водителям и пассажирам рекомендуют сразу уходить с проезжей части за ограждение.


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