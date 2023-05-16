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    Смертельное ДТП на КАД собирает пробку. Столкнулись грузовик и три легковые

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    Массовое ДТП произошло поздним утром 16 мая на юге КАД, после съезда на Дачный проспект.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 11 часов на 72-м километре внутреннего кольца столкнулись три легковые и один грузовой автомобили. Они заняли первую, четвёртую полосы и полосу безопасности. Затор составил 2,5 км. На месте все службы: ГИБДД, скорая, обслуживающая дорогу подрядная организация.

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    «Имеется информация об одном погибшем. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители», — добавили в учреждении. Кадры с места аварии публикует «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».


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