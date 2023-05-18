Суд поставил точку в деле о попытке убийства на Софийской овощебазе. Подсудимый был немногословен

Тринадцать ударов ножом суд в Петербурге оценил в шесть лет жизни в колонии строгого режима.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 мая, приговор по делу о покушении на убийство вынес Фрунзенский райсуд. Обвиняемый Табриз Сафаров, по версии следствия, рано утром 29 июля прошлого года на территории Софийской овощебазы напал на 45-летнего гражданина Азербайджана. Он нанес не менее 13 ударов ножом в голову, шею и туловище, но не убил, потому что пострадавшего отбили и оперативно вызвали ему скорую прохожие. Они же задержали и Сафарова до приезда полиции.
После нападения сотрудники полиции провели рейд на овощебазе.
Обвиняемый вину признал, раскаялся, но в суде давать показания отказался. Суд приговорил его к лишению свободы в колонии строгого режима сроком на 6 лет.