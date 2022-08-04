После покушения на убийство на Софийскую овощебазу зашли 160 силовиков и обеспечили проблемы каждому шестому

ГУ МВД по Петербургу и области

Урожай из десятков мигрантов, сотен бутылок алкоголя и 11 тонн овощей и фруктов собрала полиция в результате рейда на рынке во Фрунзенском районе Петербурга. Как говорят, то ли ещё будет.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области 4 августа, накануне на Софийской овощебазе работали 160 полицейских. Одним из поводов для внеочередного рейда стала июльская драка, в результате которой множественные ножевые ранения получил мужчина. «Фонтанка» рассказывала, что Следком квалифицировал её как покушение на убийство.



Силовики проверили более сотни машин и 355 человек. Шестидесяти из них пришлось понервничать по дороге в отделы, почти всем — не зря.

Протоколы о нарушении миграционного законодательства получили 55 человек — примерно каждый шестой из тех, кем интересовались правоохранители. Часть из них проигнорировали установленные законом правила въезда или пребывания в России, другие хитрили, вставая на миграционный учёт.

«Вишенкой» стали факты незаконного оборота алкоголя и немаркированных овощей и фруктов. С прилавков и складов изъяты более 750 бутылок спиртного и 11 тонн овощей и фруктов. Расслабляться на этом другим петербургским рынкам рано — одним рейдом последствия драки не ограничатся.

