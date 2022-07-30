На Софийской овощебазе пытались убить человека

Порядка 50 человек дрались на Софийской овощебазе накануне утром. Есть как минимум один пострадавший. Его хватило, чтобы возбудить дело по более чем серьезной статье. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 июля.
Накануне около шести утра в полицию позвонил охранник овощной базы на Софийской улице в Петербурге. Он сказал, что на его глазах дерутся пять десятков человек. На место были отправлены наряды. Первыми приехали инспекторы ДПС. По горячим следам они задержали 24-летнего гражданина Азербайджана, который якобы нанес ножевое ранение 45-летнему земляку. Подозреваемого доставили в отдел, потерпевшего госпитализировали. У последнего врачи диагностировали множественные колото-резаные раны живота и шеи.
Следственный отдел по Фрунзенскому району ГСУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. 24-летний южанин процессуально задержан и помещен в ИВС, где ждет избрания меры пресечения. В СИЗО молодой человек уже бывал. В январе прошлого года его отправили под стражу по делу о краже. Но спустя два месяца меру смягчили и поменяли на домашний арест.