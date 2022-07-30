На Софийской овощебазе пытались убить человека

Порядка 50 человек дрались на Софийской овощебазе накануне утром. Есть как минимум один пострадавший. Его хватило, чтобы возбудить дело по более чем серьезной статье. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 июля.

Накануне около шести утра в полицию позвонил охранник овощной базы на Софийской улице в Петербурге. Он сказал, что на его глазах дерутся пять десятков человек. На место были отправлены наряды. Первыми приехали инспекторы ДПС. По горячим следам они задержали 24-летнего гражданина Азербайджана, который якобы нанес ножевое ранение 45-летнему земляку. Подозреваемого доставили в отдел, потерпевшего госпитализировали. У последнего врачи диагностировали множественные колото-резаные раны живота и шеи.