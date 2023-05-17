Жителя Бишкека приговорили к 10 годам колонии за участие в спецоперации

Первомайский районный суд в Бишкеке приговорил местного жителя к 10 годам колонии общего режима за участие в военных действиях на территории Украины. Об этом 17 мая сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

В постановлении суда отмечено, что осужденный в июне 2022 года вступил в ряды армии ЛНР, служил наводчиком-оператором в мотострелковом подразделении. В ноябре прошлого года гражданин Киргизии уволился, после чего вернулся в Москву, а оттуда в родной Бишкек.

Вину в суде мужчина не признал, утверждая, что на территории Украины не был, только в ЛНР. Также он заявил, что в боевых действиях не участвовал, а просто подвозил продукты. 31-летнего мужчину признали виновным в наемничестве.