В РПЦ утвердили молебен для поиска работы

Синод Русской православной церкви утвердил текст молебного пения по случаю поиска работы. Об этом говорится в сообщении на сайте РПЦ от 17 мая.
В публикации указан и текст:
«Господи, Иисусе Христе, Создателю мира и Творче наш, всех в нуждах приемляй воздыхания, ведый просимое прежде прошения, глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй! Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».
В начале прошлого года Синодальная богослужебная комиссия РПЦ составила молебен об «одержимых компьютерной страстью». Отмечалось также, что на рассмотрение Синода направили молебны перед началом учебы в заведениях для взрослых, сдачей экзаменов и по случаю поиска работы.