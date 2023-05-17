    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, ю-з

    761мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.98eur87.16

    В РПЦ утвердили молебен для поиска работы

    2320
    30 комментариев

    Синод Русской православной церкви утвердил текст молебного пения по случаю поиска работы. Об этом говорится в сообщении на сайте РПЦ от 17 мая.

    В публикации указан и текст:

    «Господи, Иисусе Христе, Создателю мира и Творче наш, всех в нуждах приемляй воздыхания, ведый просимое прежде прошения, глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй! Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

    В начале прошлого года Синодальная богослужебная комиссия РПЦ составила молебен об «одержимых компьютерной страстью». Отмечалось также, что на рассмотрение Синода направили молебны перед началом учебы в заведениях для взрослых, сдачей экзаменов и по случаю поиска работы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МолебенРПЦТекст молебна
    ЛАЙК2
    СМЕХ22
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 30

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    30
    close