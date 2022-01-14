РПЦ составила молебен об «одержимых компьютерной страстью»

Синодальная богослужебная комиссия Русской православной церкви составила новый молебен — об одержимых компьютерной страстью. Также предлагаются новые молитвы — об успешной хирургической операции и окончании учебы в школе и вузе.
Как говорится в публикации на сайте Петрозаводской и Карельской епархии от 14 января, новые тексты направлены на рассмотрение Священного Синода. Он должен будет оценить также молебны перед началом учебы в заведениях для взрослых, сдачей экзаменов и по случаю поиска работы.
В декабре 2020 года в РПЦ заявляли, что детские мультфильмы, настольные и компьютерные игры должны проходить через психологическую экспертизу.