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РПЦ составила молебен об «одержимых компьютерной страстью»

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Синодальная богослужебная комиссия Русской православной церкви составила новый молебен — об одержимых компьютерной страстью. Также предлагаются новые молитвы — об успешной хирургической операции и окончании учебы в школе и вузе.

Как говорится в публикации на сайте Петрозаводской и Карельской епархии от 14 января, новые тексты направлены на рассмотрение Священного Синода. Он должен будет оценить также молебны перед началом учебы в заведениях для взрослых, сдачей экзаменов и по случаю поиска работы.

В декабре 2020 года в РПЦ заявляли, что детские мультфильмы, настольные и компьютерные игры должны проходить через психологическую экспертизу.

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Комментарии (8)

AlBerkut
И ещё как минимум один забыли - молебен о не расширении НАТО...
Других ведь доводов в диалоге не осталось? 🤔😂😂😂
Zet
Молебен перед началом учёбы в заведениях для взрослых - в семинарии что ли? Чтобы иерею какому-нибудь не приглянуться, прости господи (или наоборот приглянуться для успешной карьеры духовной)
Slava_Rossii
Молебен об успешном сдаче долгостроя.
Молебен о незаражении коронавирусом.
Молебен об избежании пыток.
и т.д.
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