РПЦ составила молебен об «одержимых компьютерной страстью»

Синодальная богослужебная комиссия Русской православной церкви составила новый молебен — об одержимых компьютерной страстью. Также предлагаются новые молитвы — об успешной хирургической операции и окончании учебы в школе и вузе.



Как говорится в публикации на сайте Петрозаводской и Карельской епархии от 14 января, новые тексты направлены на рассмотрение Священного Синода. Он должен будет оценить также молебны перед началом учебы в заведениях для взрослых, сдачей экзаменов и по случаю поиска работы.

