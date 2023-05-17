Украинского наводчика осудили на 20 лет за убийство мирного жителя: новости спецоперации за 17 мая

В результате обстрела погиб 31-летний мирный житель, четыре дома были разрушены Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 17 мая.

Поправки о выборах во время военного положения Госдума во втором чтении приняла поправки, устанавливающие порядок проведения выборов и референдумов во время действия военного положения. Сейчас военное положение действует в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.



Изменения внесут в закон «О военном положении». На территориях, где введено военное положение, референдумы и выборы в органы госвласти и местного самоуправления могут проводиться в случае, если решение назначить их принимает ЦИК по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ России.



Уточняется, что в этих случаях референдумы, выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на ее части. В действующей редакции закона указано, что при военном положении выборы и референдумы не проводятся.



Приговор артиллеристу ВСУ Верховный суд ЛНР приговорил артиллериста ВСУ к 20 годам колонии строгого режима за убийство мирного жителя и другие преступления против населения Донбасса, сообщили в военной прокуратуре республики.

Наводчика 100-миллиметрового противотанкового орудия Рапира Павла Милко признали виновным в умышленном подрыве чужого имущества, убийстве, совершенном общеопасным способом, жестоком обращении с гражданским населением. По данным следствия, в марте 2022 года наводчик был в лесополосе рядом с Попасной (населенный пункт в ЛНР) и обстрелял жилой квартал. В результате обстрела погиб 31-летний мирный житель, нанесен ущерб конструкциям четырех жилых домов, а также повреждено имущество граждан. Сообщается, что в суде Милко полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Германия заморозила €5,23 млрд российских активов Правительство Германии с начала спецоперации до середины апреля 2023 года заморозило российские активы на сумму €5,23 млрд. Об этом в среду на брифинге в Берлине сообщила представитель Министерства финансов ФРГ.

— Я могу предоставить вам цифры по состоянию на 12 апреля. Заморожено €5,23 млрд, — сказала она, отвечая на вопрос о количестве замороженных в ФРГ российских активов. При этом представитель ведомства подчеркнула, что о более точной сумме следует узнавать в Бундесбанке (Германском федеральном банке).



По данным Еврокомиссии, страны ЕС заморозили €300 млрд активов Центробанка РФ и до €20 млрд активов российских бизнесменов.

При заморозке активов собственник практически полностью лишается контроля над акциями до специального снятия ограничений, при этом право собственности на ценные бумаги остается за владельцем.

Зерновая сделка продлена Зерновая сделка продлена еще на два месяца, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



В своем выступлении турецкий лидер поблагодарил Путина за поддержку в инициативах Турции по зерновой сделке. По его словам, страна приложит все усилия для полного выполнения сделки. Кроме того, Эрдоган сообщил, что Турция получила гарантии от России по беспрепятственному выходу турецких судов из украинских портов Николаев и Ольвия.



МИД России также подтвердил, что зерновая сделка продлевается на два месяца. Перекосы в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.



Зерновая сделка, которую стороны оформили в июле 2022 года, включает в себя две части: черноморскую зерновую инициативу — договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Соглашение было заключено на 120 дней, один раз продлено на такой же срок. В последний раз, в марте 2023 года, Россия согласилась продлить его только на 60 дней.



Новые поправки о нарушениях в зоне военного положения Госдума приняла во втором чтении законопроект о задержании в зоне военного положения граждан, нарушивших запреты, установленные указами президента РФ.

Поправки корректируют ограничения, которые применяются во время военного положения. В частности, задержание на срок до 30 суток в случае нарушений и принудительный контроль перемещения граждан с зоны военного положения на территории, где оно не введено.

Соответствующие поправки в Госдуму внесли на рассмотрение 16 мая, о чем заявлял глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Под их действие подпадают четыре региона России — ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.



Серийное производство авиаракеты «Бронебойщик» В России начали серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенного могущества «Бронебойщик», сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

— Ракета «Бронебойщик» принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО, — сказал он во время выставки MILEX-2023.

«Бронебойщик» предназначен для самолетов типа Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет. Авиаракета должна дополнить семейство снарядов С-8 калибра 80 миллиметров. Боевая часть «Бронебойщика» превосходит по мощности предшествующие образцы в пять-шесть раз. Ракета способна пробивать существенные преграды и поражать цели в фортификационных сооружениях.

Роднянский* и Вырыпаев арестованы заочно Басманный суд Москвы заочно арестовал кинопродюсера Александра Роднянского* и режиссера Ивана Вырыпаева по обвинению в распространении фейков о ВС РФ. Оба объявлены в международный розыск.



Защита Роднянского* обжаловала судебное решение, дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена. В отношении Вырыпаева решение не было обжаловано и вступило в силу. Максимальное наказание по вменяемым статьям — срок до 10 лет колонии.

Александр Роднянский* — медиаменеджер, продюсер и режиссер. В нулевых возглавлял канал СТС, а затем и весь холдинг «СТС Медиа». С начала спецоперации покинул Россию, осуждает позицию РФ. Осенью прошлого года получил статус иноагента.

Иван Вырыпаев — театральный драматург, режиссер. С 2014 года он живет в Польше, в прошлом году получил гражданство этой страны. * Признан Минюстом РФ иноагентом. ЛДПР останется сине-желтой ЛДПР не собирается менять цвета партийного герба из-за обвинений в схожести с украинским флагом, сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов. — Абсурдная ситуация, когда обсуждается вопрос использования цветов в одежде наших граждан, уже дошло до того, что начинают обвинять ЛДПР в том, что у них цвета, которые содержатся в украинском флаге. ЛДПР цвета менять свои не будет, у нас гимн, герб, который давно утвержден, — сказал депутат журналистам.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что синий и желтый цвет уже 34 года закреплены за флагом партии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге перенаправил вопрос о допустимости желто-синих цветов партии в МВД.

ФАС просит расширить параллельный импорт В ФАС заявили о том, что механизм параллельного импорта следует вводить для всех категорий товаров. Об этом сообщил руководитель службы Максим Шаскольский на итоговой коллегии ведомства. — Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России, то есть созданы рабочие места, выплачиваются налоги, а товары поступают на внутренний рынок, — сказал Шаскольский. Руководитель ФАС подчеркнул, что при параллельном импорте речь идет исключительно о легально приобретенном оригинальном товаре иностранных производителей, качество и безопасность которого могут быть проверены и подтверждены.



В мае 2022 года власти РФ опубликовали перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий, необходимых как для промышленности, так и для потребителей.