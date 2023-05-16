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    В Петербурге полицейского обвиняют по трём секс-статьям после откровений 14-летней беглянки. Он отрицает

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    Сотрудник Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей не признаёт насилие, о котором рассказала сбежавшая в Петербург девочка-подросток. В Следственном комитете ему не верят.

    Букет статей против половой неприкосновенности собрал 36-летний старший лейтенант полиции, работавший воспитателем в центре, стало известно «Фонтанке» 16 мая. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании, развратных и насильственных действиях сексуального характера.

    Фигурант отрицает вину, следствие готовит в суд ходатайство о заключении под стражу.

    Полицейского задержали сотрудники управления собственной безопасности главка после рассказа 14-летней девочки о подробностях её почти месячного пребывания в учреждении на улице Седова. Из материалов дела следует, что от поцелуев до принудительного секса воспитатель дошёл за три дня, с 6 по 8 мая.

    В центр временного содержания школьница попала 19 апреля, старший лейтенант — немногим ранее. По предварительной информации, воспитателем он проработал около месяца.

    По уточнённым данным, путь школьницы в Петербург начался в Тольятти. 26 марта она не вернулась домой, поиски беглянки закончились на Парнасе. Её заметили в компании мужчины. Выясняя обстоятельства знакомства, сотрудники правоохранительных органов узнали о бродяжничестве и недетских способах оплаты за приют.

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