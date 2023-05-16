В Петербурге полицейского обвиняют по трём секс-статьям после откровений 14-летней беглянки. Он отрицает

Сотрудник Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей не признаёт насилие, о котором рассказала сбежавшая в Петербург девочка-подросток. В Следственном комитете ему не верят.



Букет статей против половой неприкосновенности собрал 36-летний старший лейтенант полиции, работавший воспитателем в центре, стало известно «Фонтанке» 16 мая. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании, развратных и насильственных действиях сексуального характера.



Фигурант отрицает вину, следствие готовит в суд ходатайство о заключении под стражу.

