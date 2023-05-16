Девочку-беглянку изнасиловали в центре для несовершеннолетних в Петербурге. Задержан воспитатель

Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД задержали воспитателя Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Полицейского подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе главка 16 мая, о преступлении в полиции узнали в ходе профилактической работы, которую ведут сотрудники самого центра с содержащимися там детьми. Одна из девочек, 14-ти лет, сообщила, что стала жертвой взрослого внимания со стороны воспитателя.



По предварительной информации, он пару дней вел с ней фривольные разговоры, а потом якобы изнасиловал.

