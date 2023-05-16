Девочку-беглянку изнасиловали в центре для несовершеннолетних в Петербурге. Задержан воспитатель

Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД задержали воспитателя Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Полицейского подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе главка 16 мая, о преступлении в полиции узнали в ходе профилактической работы, которую ведут сотрудники самого центра с содержащимися там детьми. Одна из девочек, 14-ти лет, сообщила, что стала жертвой взрослого внимания со стороны воспитателя.
По предварительной информации, он пару дней вел с ней фривольные разговоры, а потом якобы изнасиловал.
Девочка, как уточнили в ГУ, сбежала от родителей, которые живут в Москве. В Петербурге, по информации «Фонтанки», она нашла прибежище в квартире случайного знакомого, а расплачивалась якобы, занимаясь продажей своего тела. На улице несколько недель назад её в компании взрослого мужчины заметили сотрудники полиции. При выяснении обстоятельств знакомства, был установлен факт бродяжничества. До приезда взрослых её поместили в Центр.
После проверки информации от подростка, воспитатель центра был задержан сотрудниками полиции. До задержания мужчина проработал там, по предварительной информации, около месяца.
Его доставили в СК. Возбуждены дела по статьям «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера».