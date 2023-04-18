    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -1

    0 м/с, штиль

    772мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd81.63eur89.66

    Девочку с бордовыми волосами почти месяц искали в Поволжье, а нашли в Петербурге

    984
    обсудить

    Сотрудники уголовного розыска нашли на Парнасе девочку-подростка, о пропаже которой родные заявили в конце марта в Самарской области.

    Волонтеры сразу в нескольких областях Поволжья ищут 14-летнюю девочку с бордовыми волосами, которая ушла рано утром 26 марта из дома в городе Тольятти и больше не давала о себе знать, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 апреля.

    Школьницу обнаружили на Толубеевском проезде и отправили в социальный приют для детей «Транзит».

    Инициатора розыска уведомили.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пропавшая девочкаРозыскНашли подростка
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close