Девочку с бордовыми волосами почти месяц искали в Поволжье, а нашли в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска нашли на Парнасе девочку-подростка, о пропаже которой родные заявили в конце марта в Самарской области.



Волонтеры сразу в нескольких областях Поволжья ищут 14-летнюю девочку с бордовыми волосами, которая ушла рано утром 26 марта из дома в городе Тольятти и больше не давала о себе знать, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 апреля.



Школьницу обнаружили на Толубеевском проезде и отправили в социальный приют для детей «Транзит».



Инициатора розыска уведомили.

