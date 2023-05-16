Обуховский завод изнутри: что сегодня производит одно из старейших предприятий города

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





16 мая отмечает 160-летие одно из старейших и крупнейших предприятий Петербурга — Обуховский завод. Накануне «Фонтанка» посмотрела, как живет предприятие, которое выпускает и военную, и гражданскую технику, создает электромобили и беспилотники, а также разрабатывает новые виды стали и сплавов.



«Сегодня на площадке Северо-Западного регионального центра собрано 7 предприятий и научных институтов, — отмечает генеральный директор Обуховского завода, заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников. — За последние 10 лет предприятие прошло огромный путь, и теперь можно увидеть новую интерпретацию Обуховского завода, которая включает и производственные предприятия, и научные институты».

Основная часть деятельности предприятия — производство военной техники и средств ПВО — скрыта от посторонних глаз под грифом строгой секретности. Но накануне юбилея заводчане продемонстрировали, как техника проходит климатические испытания изделий. В испытательном центре создают экстремальные условия: температура от минус 60 до плюс 60 градусов, высокая влажность, здесь можно даже сымитировать песчаную бурю и условия ближнего космоса.



Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

Гражданскую продукцию на заводе показывают более охотно, например автомобили. В апреле под управление Обуховского завода перешел бывший завод Toyota в Шушарах, где в течение нескольких лет планируется организовать автомобильное производство. Первым запустят в серийное производство тяжелый грузовик БАЗ-S36A11, имеющий грузоподъемность 22,1 тонны. Его разработали в инжиниринговом центре АО «Обуховский завод», а выпустили на Брянском автомобильном заводе. Он должен заменить на российском рынке ушедшую иностранную технику. По словам Михаила Подвязникова, емкость рынка составляет 2 000 грузовиков в год, и именно столько планируется выпускать в Шушарах. Кстати, журналисты «Фонтанки» уже прокатились на нем и изучили его достоинства.

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Если грузовик — это все-таки техника специфическая, то легковые автомобили — более востребованная у людей продукция. К 2026–2027 году планируется наладить производство в Шушарах не просто замены ушедших европейских и японских марок, а настоящих электромобилей. По оценкам Михаила Подвязникова, завод сможет выпускать 55–60 тысяч электромобилей в год. Предполагается, что это будет самый популярный формат — кроссовер, получивший название E-Neva, а также микрокары формата L-type, которые могут использоваться службами доставки.

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Еще одно направление, которое развивает сейчас Обуховский завод, — производство беспилотников. Они могут использоваться как для военных, так и для гражданских целей. Около 1 000 беспилотников «Добрыня-2» отправлено на испытания в вооруженные силы, а к концу мая их производство планируется увеличить в 2–3 раза.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Создание новых материалов — это еще одна задача, которая стала особенно важна после расширения санкций. Например, в НИИ Прикладного материаловедения создают керамические пластины, которые можно использовать в том числе для изготовления бронежилетов. В лаборатории продемонстрировали результат испытаний такого материала после выстрелов из автомата Калашникова.

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Специально к 160-летию в музее Обуховского завода открылись две выставки. «История в лицах» представляет жизнь завода через судьбы трех основателей предприятия: Павла Обухова, Николая Путилова и Галактиона Кудрявцева, а также 29 начальников и директоров завода за все годы его работы. Вторая выставка — «Подарки заводу от благотворителей», экспонатами которой стали фотографии, документы, книги, инструменты и значки, переданные в музей сотрудниками завода и жителями Петербурга. Также здесь демонстрируются две уникальные торпеды, пролежавшие больше 100 лет на дне Копанского озера. О том, как их поднимали, рассказывала «Фонтанка». У одной из них восстановлен внутренний механизм, и можно увидеть, что он из себя представлял.

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Еще один уникальный экспонат, который появился здесь недавно, — это 47-мм скорострельная корабельная пушка Гочкиса на морском станке (лафете), которую разработал Александр Меллер, начальник Обуховского завода в 1907–1912 годах. Орудие стояло на крейсере «Олег», который участвовал в сражениях Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. В отличие от самого завода, музей — общедоступная территория, и его можно посетить, например, в рамках «Ночи музеев», в которой он принимает участие.

С самого начала истории Обуховского завода важное место отводилось сталелитейному производству. Литейный цех сохранился и по сей день, но за 160 лет производство, безусловно, сильно изменилось. Кроме того, на предприятии создают новые сплавы — например, новый железоникелевый сплав «Невский» может выдерживать супернизкие температуры, а изделия из него — эксплуатироваться в суровых условиях, например в космосе. А сам процесс плавки металла — это еще и очень красиво.

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За один день мы смогли увидеть — и показать вам — лишь небольшую часть того, что делает Обуховский завод и что не является сверхсекретным. Сегодня на площадке Северо-Западного регионального центра собрано 7 предприятий и научных институтов, которые продолжают разработку военной и гражданской продукции.