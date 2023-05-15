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    «Обуховский завод» утроит выпуск беспилотников «Добрыня» и «Горыныч» для зоны СВО

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    Петербургский «Обуховский завод» увеличит объем выпуска беспилотных летательных аппаратов в 2–3 раза до конца мая, сообщил журналистам в понедельник, 15 мая, генеральный директор предприятия Михаил Подвязников.

    По его словам, «Обуховский завод» (входит в госконцерн «Алмаз-Антей») уже выпустил около 1 000 БПЛА, сейчас они находятся на испытаниях в воинских частях, не принимающих участие в боевых действиях на Украине. К началу июня предприятие намерено выйти на уровень в 2–3 тысячи беспилотников в месяц.

    В дальнейшем серийные аппараты будут выпускаться с учетом специальных требований в зоне СВО, сообщил Михаил Подвязников.

    Ранее о намерениях выпускать БПЛА на мощностях «Обуховского завода» «Алмаз-Антей» заявил в конце прошлого года. Тогда сообщалось, что в разработке находятся две модели — «Добрыня» и «Горыныч».

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