«Обуховский завод» утроит выпуск беспилотников «Добрыня» и «Горыныч» для зоны СВО

Петербургский «Обуховский завод» увеличит объем выпуска беспилотных летательных аппаратов в 2–3 раза до конца мая, сообщил журналистам в понедельник, 15 мая, генеральный директор предприятия Михаил Подвязников.



По его словам, «Обуховский завод» (входит в госконцерн «Алмаз-Антей») уже выпустил около 1 000 БПЛА, сейчас они находятся на испытаниях в воинских частях, не принимающих участие в боевых действиях на Украине. К началу июня предприятие намерено выйти на уровень в 2–3 тысячи беспилотников в месяц.

В дальнейшем серийные аппараты будут выпускаться с учетом специальных требований в зоне СВО, сообщил Михаил Подвязников.