«Обуховский завод» поставит суперпрочный сплав для изготовления зеркальных антенн для Роскосмоса

«Обуховский завод» стал по итогам тендера единственным поставщиком изделий из инварного сплава собственной разработки (марка 33НК5УЛ) для АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), входящего в госкорпорацию «Роскосмос». Из сплава будет изготовлена оснастка для новой модификации зеркал антенных систем — оправка, полностью повторяющая форму будущих зеркал. До конца года предприятие поставит первую партию отливок общим весом 2,2 тонны.

АО «Обуховский завод», входящее в концерн «Алмаз - Антей», станет поставщиком уникального сплава для Роскосмоса. Его используют для изготовления оснастки при производстве новой модификации зеркал антенных систем.

Новую марку инварного сплава под названием «Невский» разработали на «Обуховском заводе» полтора года назад, а в начале 2022 года был выпущен стандарт на литые заготовки. АО «ИСС» использует подобный сплав для формообразующих оправок при производстве высокоточных, достигающих более двух метров в диаметре, углепластиковых параболических зеркал антенных систем космической связи.



Сплав «Невский» обладает низким температурным коэффициентом линейного расширения в диапазоне рабочих температур (20–180)°С в совокупности с хорошими литейными свойствами и высокой трещиностойкостью. Такие характеристики удалось получить благодаря усовершенствованному химическому составу сплава и оптимальному режиму термической обработки, который позволяет избежать стадии накопления напряжений в структуре и обеспечивает большую стабилизацию размеров деталей. Именно такие характеристики являются ключевыми для изготовления углепластиковых параболических зеркал антенных систем космической связи, так как при производстве необходимо исключить любые изменения формы и размера оснастки.

