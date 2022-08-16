В Ленобласти из озера подняли фрагмент торпеды начала XX века весом полторы тонны. Вот как это было

В Ленинградской области в Копанском озере во время исторической экспедиции обнаружили огромный фрагмент дореволюционной торпеды. Раньше здесь была пристрелочная станция — и во время испытаний орудие затерялось. Корреспондент «Фонтанки» посмотрела, как его поднимали со дна.



Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру», подводные съемки — Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга.

На берегу озера стоит подъемный кран, рядом плавают три водолаза. С берега кричат: «Щас доставать будут!» На пирсе лежат предметы, которые подняли во время этой же экспедиции, но чуть раньше. Части рельсов и свода здания, неведомые запорные механизмы и небольшая керосиновая канистра, из которой торпеды дозаправляли.

В 1908 году здесь появилась первая в России пристрелочная станция. Обуховский завод испытывал на ней торпеды, которые сам же и производил. Сначала по австрийской лицензии — а потом и самостоятельно. Копанское озеро подходило для пристрелки идеально: с севера на юг оно простирается на 7 км, а для проверки торпеды нужно 6. Система была простая, но утомительная: каждую торпеду запускали с десяток раз и смотрели, с какой скоростью она движется и отклоняется ли от курса. Каждую — это в прямом смысле. Все торпеды, которые завод отправлял в Кронштадт для установки на военные корабли, испытывали.



Сама станция находилась примерно в 350 метрах от берега. Вела к ней рельсовая дорога, по которой торпеды и подвозили. Ну, или катили, как бревна, если случались какие-то накладки. Сейчас ни станции, ни дороги нет. Остался только фрагмент фундамента на сваях: в 1941 году во время подхода немецкой армии станцию взорвали. Часть торпеды нашли совсем рядом с её остатками, на глубине всего около 20 сантиметров.

«В преддверии 160-летия Обуховского завода пришла идея о создании в нашем музее экспозиции и организации исторической экспедиции на Копанском озере. Завод имел непосредственное отношение к созданию этого вида вооружения», — объясняет собравшимся журналистам первый заместитель генерального директора — исполнительный директор АО «Обуховский завод» Ирина Волокитина.. Экспедицию тут проводит концерн ВКО «Алмаз-Антей», в который Обуховский завод входит.

— Начинаем!

Из воды постепенно показывается торпеда. Её поднимают краном на четырех железных цепях и аккуратно укладывают на деревянные подставки. Теперь она отправится к реставраторам, а потом — в музей Обуховского завода.



Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Под водой фрагмент торпеды весом полторы тонны пришлось перекладывать вручную. Водолазы скромно признаются, что делали это втроем. В несколько, конечно заходов: «С семи утра на воде. И пока солнце не сядет. Сначала гидролокатором бокового обзора искали. Смотрели, где что показывает. Потом уже спускались и определяли, что там лежит. И занимались подъемом».

