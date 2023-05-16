Новосибирские ученые сообщили о задержании коллеги по подозрению в госизмене

Новосибирский физик Валерий Звегинцев, главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, взят под стражу по подозрению в госизмене (статья 275 УК). Об этом его коллеги сообщили в открытом письме на сайте Института теоретической и прикладной механики, пишет 16 мая НГС.

По словам сотрудников института, за год задержаны трое «выдающихся ученых-аэродинамиков». Летом сообщалось об аресте Анатолия Маслова (его будут судить в Петербурге) и Александра Шиплюка, а о Звегинцеве стало известно только сейчас. По данным источника НГС, Советский районный суд Новосибирска взял под стражу ученого 7 апреля 2023 года. В УФСБ по Новосибирской области и региональной прокуратуре уголовное дело Звегинцева комментировать журналистам отказались.



Авторы публичного письма просят защитить ученых от уголовных преследований. Они считают, что все трое задержанных физиков невиновны.

«Материалы всех трех уголовных дел закрыты от общества, однако мы знаем из открытых источников, что деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всём мире, и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности — выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах», — говорится в открытом письме.



«Мы хорошо знаем результаты, которые открыто представляли в последние годы наши коллеги, и уверены на сто процентов, что всё это имеет отношение исключительно к фундаментальной науке. Материалы наших коллег неоднократно проверялись экспертной комиссией нашей организации на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения в них обнаружены не были», — подчёркивают коллеги Звегинцева.

По данным НГС, доктор технических наук Валерий Звегинцев — специалист в области экспериментального моделирования задач механики сплошных сред и гиперзвуковой аэродинамики, автор более 300 научных работ, в том числе одной монографии, а также десяти патентов.

